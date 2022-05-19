Türkiye Gazetesi

Dün düzenlenen bir forumda açıklamalarda bulunan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, kripto paralarla ilgili dikkat çeken söylemlerde bulundu. Rusya’nın er ya da geç kripto para birimlerini yasal bir hale getireceğini belirten Manturov, “Kripto konusunun düzenlemesi ile ilgili şimdi merkez bankası ve hükümet aktif olarak çalışıyor” dedi.

“ER YA DA GEÇ GERÇEKLEŞECEK”

Rusya’nın er ya da geç kripto paraları resmi hale getireceğini belirten Manturov, “Herkes zamanın bunu gerektirdiğini, er ya da geç bir şekilde gerçekleşeceğini anlıyor” dedi. Manturov, kripto paraların bir ödeme sistemi olarak kullanılmasına dair sürecin tümüyle Rusya Merkez Bankası tarafından belirlenecek mevzuatlara göre uygulanması gerektiğini vurguladı.

RUSYA MERKEZ BANKASI VE MALİYE BAKANLIĞI ÇELİŞKİ İÇİNDE

24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri müdahaleden sonra kripto paralarla ilgili genel yasak talebinde bulunan Rusya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı tarafından geri çevrilmişti. Rusya Merkez Bankası ise Ruslar tarafından yılda yaklaşık 5 milyar doları bulan kripto yatırımlarını hoş karşılamadığını belirterek madenciliğin ve ticaretin yasaklanmasını teklif etmişti.

2 ÜLKE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Dünya üzerinde kripto paraları yasal ödeme aracı olarak kabul eden iki ülke bulunuyor. El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kripto para ile gündelik hayatta alışveriş yapmak mümkün. Bunun yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı ise soru işareti.

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