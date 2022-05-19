Türkiye Gazetesi

ABD ekonomisi, yara almaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının yüksek değerlere ulaştığı ülkede, New York borsası, günü sert düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi 1.100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,57 azalarak 31.490,07 puana geriledi. Böylece, Dow Jones endeksi Haziran 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi. S&P 500 endeksi de yüzde 4,04 azalışla 3.923,68 puana inerek 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 4,73 kayıpla 11.418,15 puana indi.

TARGET HİSSLERİ YÜZDE 25, WALMART HİSSELERİ YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ

ABD'de Target ve Walmart gibi büyük perakende şirketlerinin bilançolarının enflasyona ilişkin endişeleri artırmasının ardından endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Walmart'ın ardından Target'ın bugün açıklanan bilançosu da yatırımcılarda hayal kırıklığı oluşturdu. Ülkenin büyük perakende şirketlerinin bilançolarında artan maliyetlere işaret etmesi yüksek enflasyona ilişkin korkuları güçlendirdi.

Beklenenden kötü gelen finansal sonuçlarının ardından Target'ın hisseleri yüzde 25'e yakın, Walmart'ın hisseleri ise yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin resesyona gireceğini düşünmediğini ancak enflasyondan kaynaklanan riskler olduğunu belirtti.

FED'İN ÜLKEYİ RESESYONA SÜRÜKLEYECEĞİNE YÖNELİK ENDİŞELER VAR

Yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine yönelik endişeler de sürerken, Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağındaki yerini korudu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in enflasyonu düşürebileceğinden son derece emin olduğunu vurgulayarak, bankanın gelecek ve bir sonraki toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışı öngörüsünde bulundu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da bankanın iki yarım puanlık faiz artırımı daha yapmasını beklediğini belirterek, ekonomide derin bir resesyon beklemediğini kaydetti.

Enflasyon arttı marketlerde stoklar tükendi! ABD borsaları son 2 yılın en sert düşüşünde ABD’de artan enflasyon oranları ve Fed Başkanı Powell’ın son açıklamaları borsalarda satış baskısı oluşturdu. Satışların başlamasıyla hisselerde düşüşler başladı. Öte yandan Walmart ve Target gibi iki perakende devi artan maliyetler sebebiyle kârlarının düştüğünü söyledi. Walmart'ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 25, Target'ınki ise yüzde 52 düştü. Enflasyonun etkisiyle alevlenen ABD borsalarında son 2 yılın en sert düşüşü yaşanıyor. Satış dalgası Asya piyasalarını da vurdu. Son 1 ayda Nasdaq enflasyon endişeleriyle yüzde 16.16, S&P 500 ise yüzde 12.07 düştü

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ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’dan piyasaları ateşleyen açıklama! Dolar altı ayın zirvesinde Geçtiğimiz haftadan beri yükselişte olan dolar kuru ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırım mesajının ardından yükselişini bugünde sürdürdü. Özellikle Powell'ın Ukrayna krizinin emtia fiyatlarını yukarı itmeye devam ettiğini ve bu krizin ne kadar süreceğini bilmediklerini söylemesi küresel piyasalarda endişelere neden oldu. Peki döviz kurunda son durum ne? Bugün dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? İşte döviz kurundaki sıcak gelişmeler ve güncel rakamlar…