Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Meclis KİT Komisyonunda yerli türbin ve jeneratör fabrikasıyla ilgili müjdeler veren Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz “Bugünkü durumda dışa bağımlı olduğumuz ama elektrik üretim santralleri için hayati öneme sahip türbin, jeneratör ve kontrol sistemlerinin yerli ve millî imkânlarla üretilmesi kapsamında, türbin tasarım ve mühendislik çalışmaları tamamlanarak ilk prototip türbin üretilmekte. Yıl sonu itibarıyla Türkiye’de ilk yerli türbinimizin montajını yapacağız. Üretilecek olan bu türbinin Türkiye'nin ilk, büyük ve güçlü santrallerinden olan Sarıyar Hasan Polatkan Santralinde üretime geçirilmesi planlanıyor” dedi.

ANKARA’YA JENERATÖR FABRİKASI

Üç sene önce çalışmalarına başlanılan jeneratör üretimindeyse Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan ve toplam 8 üniteden oluşan Keban HES'in 4 ünitesinin jeneratörlerinin üretilip devreye alındığını hatırlatan Alagöz “Keban’ın diğer jeneratörlerinde üretimle ilgili çalışmalara başladık. Jeneratör üretimi konusunda elde ettiğimiz bu tecrübeyle Ankara sınırları içerisinde bir jeneratör fabrikası kurulması için hazırlıklar tamamlanmış olup yıl sonuna kadar açılışının yapılması planlanıyor. Böylece, Türkiye’de yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz bir alanda, üretici ve teknoloji tedarikçisi konumuna geleceğimiz için de ayrıca bir görevi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

OTOMASYONDA 5 ÜLKEDEN BİRİYİZ

İzzet Alagöz, günümüz şartlarında elektrik üretim santrallerinde kullanılması zorunluluk hâline gelen yüksek maliyetli ve yüksek teknoloji ürünü olan otomasyon sistemlerinde de önemli bir adım atıldığını söyledi. Yerli imkânlarla geliştirilen EÜAŞ Otomasyon Sistemi’ni (EOS) Türkiye’nin kullanımına sunduklarını belirten Alagöz “EOS, bir endüstriyel tesiste kullanılan çeşitli sensörlerden veri toplayarak, bu verileri tesisin otomatik kontrolünü gerçekleştirmek ve tesisi yönetmek amacıyla kullanan donanım, yazılım, iletişim altyapısı, veri tabanı, siber güvenlik gibi farklı alt öğelerden oluşan bir otomasyon sistemi. EOS, ilk kez Kepez 2 Hidroelektrik Santralimizde başarılı bir şekilde Temmuz 2020 tarihinde devreye alındı. 2021’de 5 hidroelektrik santralimize entegre edilen EÜAŞ Otomasyon Sisteminin, 2022’de 6 hidroelektrik santralimize daha entegre edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilen DCS Kontrol Sistemlerini 5’inci üreten ülke konumuna getiren bir ürünü biz EÜAŞ’ın santralleri içerisinde yaygınlaştırmış durumdayız” bilgisini verdi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak hamleler Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için yapılan çalışmalar devam ederken, şubat ayında yerli ve millî imkânlarla 29 milyon metreküp gaz üretildi. Bu gazın yüzde 95’inden fazlası Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli’deki sahalardan çıkarıldı. Ayrıca, yerli gaz ihraç da edildi.