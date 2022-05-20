Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki baskılanma, FED Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yerini haftanın son işlem gününde yükselişe bıraktı. Dolar kuru ise 16 lirayı zorlamaya devam ediyor. Ekonomist İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarına dair kritik değerlendirmelerde bulundu. İnternette ve televizyon ekranlarında bizlere yansıtılan fiyatlar ile serbest piyasa arasında yaklaşık olarak 20 TL fark olduğunu yatırımcılara hatırlatan Memiş, 900 TL altında gram altın için ekranlarda yansıtılan rakamın en az 880 seviyelerinde olması gerektiği ancak bunun olmasının neredeyse bir hayal olduğunu açıkladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ne kadar merak ediliyor. Dolar endeksinin gerilemesine bağlı olarak ons altında yükseliş yaşanıyor ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. İşte 20 Mayıs 2022 altın fiyatları:

Çeyrek altın: 1,543 TL alış, 1,563 TL satış

1,543 TL alış, 1,563 TL satış Yarım altın: 3,084 TL alış, 3,128 TL satış

3,084 TL alış, 3,128 TL satış Gram altın: 946 TL alış, 947 TL satış

946 TL alış, 947 TL satış Cumhuriyet altını: 6,158 TL alış, 6,231 TL satış

6,158 TL alış, 6,231 TL satış Ons altın: 1.842 dolar

MEMİŞ'TEN HAZİRAN TAHMİNİ: MAYIS AYININ TAM TERSİ

Haziran ayına dair dolar ve altın tahminini rakamlarla açıklayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs FED sonrası ons altında bant aralığı 1.780-1.880 dolar. 1.780 dolar test edildiğine göre 1.865-1.867 dolar hedef gibi. Buradan kar satışı gelir normal olarak. FED’in bir sonraki kararını 25 baz puan bekliyorum. Bu da bant aralığını 1.880-1.980 dolar yapar. Benim yol haritam bu. FED sonrası gümüş onsda beklentim 25-27 dolar aralığı. Bitcoin'deki öngörüm 42-43 bin dolar.

Küresel piyasalarda Haziran ayının hikayesi ise şöyle: Dolar varlıkları geriler; borsa, emtiaların ons fiyatı ve kripto paralar yükselir. Yani, Mayıs'ın tam tersi."

En çok kazandıran yatırım araçlarını sıralayan İslam Memiş şöyle konuştu:

''1 Ocak 10.000 TL.

Dolar: 13,25 - 15,85. Getirisi 1.967 Lira

Gram altın: 776 - 947. Getirisi 2.197 Lira

Gümüş gram: 9,92 - 11,20. Getirisi 1.290 Lira

Buna göre en çok kazandıran yatırım araçları sırasıyla altın, dolar, gümüş. Dolar/TL diyenler tekrar düşünmeli."

Gram altın uçuşa geçti! İslam Memiş tarih vererek pik yapacağı seviyeyi açıkladı: Az bir süre kaldı Fed’in faiz artırım kararı sonrası dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını baskılamıştı. Geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Özellikle gram altın ve çeyrek altında sert yükselişler görülmüştü. Elinde gram altın bulunduran yatırımcılar ise tarihi zirveyi bekliyor. Peki gram altın yükselecek mi? Gram altının zirve yapacağı tarih ne zaman? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayını işaret ederek gram altının 1000 TL’ye çıkacağını belirtti. Öte yandan İslam Memiş, yatırımcıları yalan haberlerle ilgili uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş’in dikkat çeken açıklamaları…