Türkiye Gazetesi

3600 Ek Gösterge’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. TBMM’ye gelme aşamasında olan 3600 Ek Gösterge’de oluşturulan tek taslak, hangi meslek grubuna ilişkin hangi zamlı maaş ve emekli ikramiyelerinin söz konusu olduğu belirtiliyor. Düzenlemelerde son aşamaya girilmiş durumda. İşte milyonlarca vatandaşının beklediği ve yeni maaşların belirleneceği ek göstergede sıcak gelişmeler.

BAKAN BİLGİN’E SUNULDU

Sunulacak ek göstergede rakamların yıllara yayılan kademeli bir geçişi söz konusu. Alternatif olarak gündemde olan kademeli artış şuan tartışılan konular arasında. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMEYE ÇEVRİLDİ

Gözler ise Bakan Bilgin ile Memur-Sen arasında yapılacak olan görüşmeye çevrildi. Taslakta yer alan 4. Madde, ek gösterge değişikliklerinin 15 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacağını bildiriyor. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenen tarihle burada da eşitlik sağlanacak. Yansıtma oranı da yine müzakereler neticesinde belirlenecek.

MAAŞLAR NEYE GÖRE ARTACAK?

Sabah’ın haberine göre, genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

SON TASLAK AŞAMASINA GEÇİLDİ

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 Ek Gösterge çalışmasında sona gelindi. Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.

ÖĞRETMEN, POLİS VE DİN GÖREVLİSİ ZAMLI MAAŞLARI

25 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 242 TL'lik emekli aylığı bin 157 TL'lik farkla 6 bin 399 TL olacak. Yine 25 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 205 bin 113 TL'ye yükselecek.

30 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 592 TL'lik emekli aylığı bin 234 TL'lik farkla 6 bin 826 TL olacak. Yine 30 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 246 bin 135 TL'ye yükselecek.

35 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 941 TL'lik emekli aylığı bin 311 TL'lik farkla 7 bin 252 TL olacak. Yine 35 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 287 bin 158 TL'ye yükselecek.

EK GÖSTERGE RAKAMLARI 500-750 TL ARASI ARTACAK

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

Yeni ek göstergeler şöyle;

Bakanlık uzmanları: 4200 TL

Uzman yardımcıları: 3000-4000 TL

Yüksek mühendis, mühendis, mimar: 3600 TL

Avukatlar: 3600 TL

4 yıllık fakülte mezunu (Din hizmetleri): 3600 TL

Emniyet Genel Müdürü: 7900 TL

İstanbul, Ankara, İzmir Emniyet müdürleri: 4800 TL

Birinci sınıf emniyet müdürleri: 4300 TL

Üniversite mezunu polisler: 3600 TL

Birinci sınıf mülki idare amiri: 6400 TL

Bakanlıklardaki genel müdür yardımcıları: 4800 TL

Bakanlıklardaki daire başkanları: 4300 TL

Bakanlıklardaki diğer yöneticiler: 4100 TL

3600 ek göstergede sona gelindi: Artış 1450 TL'yi, ikramiyeler 43 bin lirayı bulacak Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3600 ek göstergesindeki düzenlemedeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son değerlendirmeleri yaptıklarını ifade ederek Mayıs sonuna işaret etmişti. Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanmasına sayılı günler kalan düzenlemenin detayları da belli oldu. ‘Yansıtma oranı’ artışıyla brüt aylıkta 1450 liralık fark beklenirken, 30 yıllık memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira yükselecek.

3600, EYT ve sözleşmelilerin kadro talebi! Çalışanın öncelikle 3 sorunu çözülecek 3600 ek gösterge temmuzda yasalaşacak. Kamudaki 500 bin sözleşmeli kadroya alınacak. EYT sorunu da 2023 başında aşılacak.

3600 ek gösterge ay sonu tamam, EYT masada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, milyonların beklediği EYT düzenlemesi için "Konu önümüzde. Dosyaları adım adım açarak sorunları çözüyoruz" dedi.