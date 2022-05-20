Türkiye Gazetesi

Konut sahibi olmayı kolaylaştırmak ve sektörü canlandırmak için için yapılan faiz indirimi milyonlarcainsanın yüzünü güldürdü ancak fırsatçılar bundan pay almaya hazırlanıyordu ki Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bu durumda yararlanmak isteyen emlakçıları ve birçok inşaat firmasını tek tek tespit etti.

Vergi Denetim Kurulu yetkilileri tarafından, konut sahibi olmayı kolaylaştırma ve sektörü canlandırma hedeflerine yönelik olarak faiz indirimini fırsata çevirip, fahiş fiyat artışları yaparak vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren, vergisel kayıp ve kaçakçılara yol açanlara müsamaha gösterilmeyeceği, vatandaşları korumak için fırsatçılara yönelik her türlü önlemin alınacağı belirtildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Bu amaçla, kurul bünyesinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarda online satış platformlarından temin edilen veriler, mükelleflerin vergi beyan ve bildirimleri, tapu ve banka vb. pek çok veri çapraz şekilde analiz edildi. Analiz çalışmaları sonucunda bir günde milyon TL’leri ve yüzde 30'ları bulan ani fiyat artışları ile vergisel kayıplar tespit edildi.

CEZALAR KESİLECEK

Analiz sonucunda riskli olduğu değerlendirilen başta inşaat şirketleri ve emlakçılar hakkında, hızlı ve etkin vergi inceleme süreci başlatılacağı bildirildi. Gayrimenkul satışlarını gerçek satış bedelinin altında beyan eden veya hiç beyan etmeyenler hakkında gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, tapu harcı olmak üzere vergi tarhiyatlarının yapılacağı ve cezaların kesileceği tahmin ediliyor.

Konut satışları Nisan ayında yüzde 38,8 arttı! En çok Ruslar ev aldı Ev fiyatları son dönemde hızla yükselirken Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. En çok evi Arapların ve İranlıların aldığı konuşulurken, şaşırtıcı bir şekilde ülke uyruklarına göre en çok konut satışının Ruslara yapıldığı öğrenildi.

Ülkenin konut problemi sadece TOKİ ile çözülür Büyük kentlerde arsa maliyetinin yüzde 30’dan yüzde 55’lere çıktığını söyleyen TBM Başkanı Erdal Eren “Son paketle TOKİ’nin devreye girmesi ve 30 milyar lira kaynak ayrılması çok önemli bir adım. TOKİ hazine arazisi sebebiyle ucuza konut üretiyor. Arsa maliyeti yeniden yüzde 30’a düşse, konut ucuzlar” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Konutla Türk vatandaşlığı 400 bin dolara yükseldi Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. En az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren yabancılara da Türkiye vatandaşlığı verilecek