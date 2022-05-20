Türkiye Gazetesi

Pandemi ve ardından gelen enflasyon krizi nedeniyle artan gıda fiyatları ile boğuşan dünya, bir de 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı ile sarsıldı. Dünyanın buğday ve arpa ihtiyacının neredeyse üçte birini ve ayçiçek yağı ihtiyacının yarısını karşılayan iki ülkeye ithalat konusunda bağımlı olan ülkeler, stok krizi yaşamaya başladı. Gıda krizinde 'kıtlık ekonomosi'ne doğru gidildiğini belirten uzmanlar, açlık tehdidinin her geçen gün büyüdüğünü ve dünyanın buna hazır olmadığını savunuyor.

2008'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN DÜŞÜK SEVİYE

BloombergHT'nin haberine göre; tarım analiz firması Gro Intelligence CEO'su Sara Menker, dünyanın 10 haftalık tüketime yetecek kadar buğday stokuna sahip olduğunu açıkladı. Daha önce de yaklaşan gıda kriziyle ilgili birçok kez uyarıda bulunan tarım analiz firması, bu rakamın 2008 finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

'ACİL ÖNLEM' TAVSİYESİ

Bu seviyenin tahmin edilenden daha kötü olduğu değerlendirilirken, Perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde gıda güvenliği üzerine yapılan toplantıda konuşan Menker, büyüyen açlık tehdidi karşısında acilen önlem alınması gerektiğine dikkat çekti. Artan ekin fiyatlarının milyonları riske attığı belirtilirken, yaşanan kuraklıkların ve yükselen gübre fiyatlarının da önümüzdeki dönemde tahıl tedariği konusunda büyük tehdit oluşturabileceği öngörülüyor.

"Bu döngüsel değil, bu sismik bir kriz" diyen Menker, "Bu bir nesilde bir kez yaşanabilecek ve jeopolitik dönemi dramatik şekilde etkileyebilecek bir olay" değerlendirmesinde bulundu.

BM'DEN 'KITLIK' VE 'KİTLESEL GÖÇ' UYARISI

Küresel gıda güvenliğine dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde düzenlenen bakanlar düzeyi toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, ''Başkan Putin size sesleniyorum, eğer bir kalbiniz varsa lütfen bu limanları açın'' dedi.

Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin ''küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş'' olduğunu söyleyen Beasley, limanlar açılmazsa ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Guterres, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden yapılabilmesi için, Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ile yoğun temas içinde olduklarını ifade etti.

Bakanlıktan Hindistan'dan buğday ithalatı iddialarına yalanlama geldi Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.