Türkiye Gazetesi

Artan enflasyon oranları ve Fed’in faiz artırıma gitmesi kripto paraları çöküşe itti. Baskılanan kripto paralar adeta deprem yaşayarak çöküşe geçti. Bazı ekonomistler ise piyasanın 2022 yılında çökeceği belirtildi. HS Dent Publishing’in ekonomisti ve kurucusu Harry Dent ise verdiği bir röportajda Bitcoin’in 3 bin dolara kadar düşeceğini ve altın fiyatlarının fırlayacağını belirtti.

BİTCOİN 3 BİN DOLARA KADAR DÜŞECEK

Artan enflasyon ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımlarına gitmesi kripto para piyasasında istikrarsız bir hava oluşturdu. Dent ise Bitcoin’in gelecek aylarda 3 bin dolara düşeceğini ve bu dibi gördükten sonra 500 bin dolara kadar çıkacağını belirterek şunları söyledi:

“Lider kripto para birimi çökecek. Benim tahminime göre Bitcoin 3 bin veya 7 bin dolar seviyelerine kadar düşebilir ve ardından bir sonraki küresel patlamada (2037) yarım milyon ila bir milyona gidebilir. Tarihin en büyük balonundan sonra mevcut krizin, sadece para basmanın mümkün olmadığını göstereceği ve aynı zamanda ülkelerin yeni bir standart-orijinal ve dijital için bir şey- istediğini göstereceğini düşünüyordu.”

“KÜRESEL PARA BİRİMİ HALİNE GELECEK”

Lider kripto para Bitcoin’in gelecek yıllarda küresel bir para birimi haline dönüşeceğini belirten Dent, “Dünya uzun vadede Bitcoin’i sevecek. Bitcoin bence para için yeni dijital standart olacak ve bu standart, yani diğer şeyler kripto. Bitcoin’in küresel standart haline geleceğini düşünüyorum. Henüz orada değil, yeterince büyük değil. Yaygın olarak kabul edilmiyor ancak bence en çok düşecek.”

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