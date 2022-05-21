Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının, başladığı ülke olan Çin'de yeniden artış göstermesi ve ABD ekonomisindeki çatlaklar, döviz kurlarında dalgalı seyri tetiklemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle de dengesizleşen piyasalar, akaryakıttan gıda sektörüne kadar birçok alanda fiyat dengesizliği oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin akabinde fiyatların günden güne değiştiği Brent petrol, 20 Mayıs’ı 112 dolar seviyelerinde kapadı.Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi.

BENZİN FİYATLARI 23 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Sektör kaynaklarında alınan bilgiye göre, gelen peş peşe zamlarla birlikte 24 TL’ye dayanan benzine 21 Mayıs itibariyle 1 TL’lik indirim geleceği aktarılmıştı. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere beklenen 1 TL’lik indirim yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 85 kuruşa, Ankara 22 lira 94 kuruşa ve İzmir'de ise 22 lira 96 kuruşa düştü.

21 MAYIS 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinde beklenen 1 TL’lik indirim ardından araç sahipleri arama motorundan ''Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?'' sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte 21 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI

Benzin: 22,85 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA BENZİN FİYATLARI

Benzin: 22,94

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR BENZİN FİYATLARI

Benzin: 22,96 TL

Motorin (Mazot): 22,14 TL

LPG: 11,04 TL

Araç sahipleri dikkat! Peş peşe gelen zamların ardından benzine indirim geliyor Son dakika: Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bir indirim haberi geldi. Alınan son dakika bilgisine göre benzine 1 TL'den fazla indirim gelecek. Cuma gece yarısından itibaren uygulanacak yeni fiyat benzini yeniden 24 TL sınırından aşağı çekecek.