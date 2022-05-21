Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları hafta sonunda da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed’in faiz artırımına gitmesi ve Fed Başkanı Powell’ın faize yönelik açıklamaları doların güçlenmesine neden olmuştu. Dolardaki yükseliş ise altın fiyatlarını baskı altına aldı. Ons altın 1800 dolara kadar geriledi, gram altın ise 920 liraya kadar düşmüştü. Haftanın son iş gününde ise altın fiyatları atağa gçerek yükselişe başladı. Ons altın 1846 dolara kadar çıkarken gram altın 942 liraya kadar çıktı. Altın fiyatlarındaki yükseliş ise vatandaşların gündeminde. Peki altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 21 Mayıs Cumartesi günü güncel ve anlık altın fiyatları…

21 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta sonunda da altın fiyatları vatandaşların gündeminde. 21 Mayıs Cumartesi günü itibariyle gram altın 942 liradan, çeyrek altın ise 1552 liradan işlem görmekte. İşte anlık ve güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın bugün 944,31 liradan alındı ve 953,11 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.507,39 liradan alınıp, 1.541,08 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.005,35 liradan alınıp 3.082,16 liradan satıldı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.029,55 liradan alınıp, 6.145,47 liradan satıldı.

Ünlü bankanın analistlerinden yeni altın tahmini: Ons altın 1950 dolara kadar çıkacak Fed’in faiz artırımına gitmesi ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarıyla düşüşe geçen ons altın 1.800 doların altına kadar geriledi. Bir haftadır 1.800 ve 1.820 dolar arasında gidip gelen ons altın üzerindeki dolar baskısını kırdı. 20 Mayıs Cuma günü itibariyle ons altın 1.846 dolara kadar yükseldi. Yatırımcılar ise ‘Ons altın yükselecek mi? Ons altın hangi seviyeye kadar çıkacak?’ sorularını sormaya başladı. Ünlü bankanın analistlerinden ise kritik açıklama geldi. ANZ Bank uzmanları ons altının 6 ay içerisinde 1900 doların üstüne çıkacağını söyleyerek tahminlerini güncellediler.

İslam Memiş dolar ve altında haziran tahminini açıkladı, en çok kazandıran yatırım araçlarını sıraladı Altın ve dolarda hareketlilik sürüyor. Dolar 16 TL sınırına dayandı, altın ise 950 liranın kapısına geldi. Haftanın ilk gününden bu yana yükselişini sürdüren gram altındaki gidişat nasıl olacak, gram altın ne kadar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, en çok kazandıran yatırım araçlarını sıraladı ve Haziran ayına dair dolar ve altın tahminlerini açıkladı.

Gram altın uçuşa geçti! İslam Memiş tarih vererek pik yapacağı seviyeyi açıkladı: Az bir süre kaldı Fed’in faiz artırım kararı sonrası dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını baskılamıştı. Geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Özellikle gram altın ve çeyrek altında sert yükselişler görülmüştü. Elinde gram altın bulunduran yatırımcılar ise tarihi zirveyi bekliyor. Peki gram altın yükselecek mi? Gram altının zirve yapacağı tarih ne zaman? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayını işaret ederek gram altının 1000 TL’ye çıkacağını belirtti. Öte yandan İslam Memiş, yatırımcıları yalan haberlerle ilgili uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş’in dikkat çeken açıklamaları…