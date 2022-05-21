Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan "Finansal İstikrar Komitesi"nin 4. toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Toplantıda, finansal sistem başta olmak üzere, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile gelecek döneme dair politika adımlarını detaylıca ele aldıklarını bildiren Nebati, "Ülkemizin finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ARZ YÖNLÜ ETKİLER HAFTAYA GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülke ekonomisine etkilerinin, Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirildiği aktarıldı.

Finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamında, gelecek dönemde atılması öngörülen politika adımlarının istişare edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite, ülkemiz finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edecek. Diğer taraftan, enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde de değerlendirilecek, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak."

Bakan Nebati’den enflasyon ve büyüme mesajı: Alım gücünü eskisinden yukarıya çıkaracağız Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut fiyatlarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkartmak konusundaki tavrımız nettir.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Bakan Nebati, belediyelere çağrıda bulunarak mahalle aralarındaki arsaların yapılaştırılması için destek istedi.

Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Fırsatçılara kesinlikle müsamaha etmeyeceğiz Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Birlikten Berekete' enflasyon paketi kapsamında konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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