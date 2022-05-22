Türkiye Gazetesi

Kripto paralar yedinci haftayı da kayıpla kapattı. Piyasadan yaklaşık 1 trilyon dolar silindi. Küresel faiz artışları ve resesyon beklentilerine ilişkin endişelerin yanı sıra, sabit coinlerdeki istikrarsızlığın sıçraması ile kripto piyasalardaki kayıplar sürüyor. Son yedi haftada Bitcoin yüzde 40'a yakın, Ethereum ise yüzde 45 geriledi. Bitcoin 30 bin doların, Ethereum 2 bin doların üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri, 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

LUNA'NIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Uzmanlar, kripto para piyasasının önemli bir parçası olan sabit coin Luna'nın çöküşünün, bütün sektör üzerinde hâlâ öngörülemeyen etkilere sahip olduğunu belirtiyor. Kripto varlıklara yönelik güvenin sorgulanmasının piyasadaki oynaklığı artırdığını vurgulayan uzmanlar, istikrarsızlığın giderilmesi açısından net bir düzenleyici mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, ortaya çıktığı günden bugüne birçok hızlı iniş ve çıkışın görüldüğü kripto paralardaki son yaşananların, dijital varlık ekosistemi için en önemli sınavlardan biri olduğuna işaret ederek yatırımcının, risklerini iyi tartması gerektiğini kaydediyor.

Luna coin sıfırlandı, kripto balonu patladı Kripto para borsasında büyük çöküş yaşandı. Luna ve Terra coin’leri de son darbeyi vurdu. Bu coin’ler, yatırımcılarının parasını pula çevirdi.

Ünlü ekonomistten piyasaları sallayacak tahmin: Altın ve Bitcoin’i yakından takip edin Fed’in faiz artırım kararları ve ABD’den gelen yüksek enflasyon oranları kripto paralarda ve altında büyük kayıplar yaşattı. Lider kripto para birimi Bitcoin, altı ay önce en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak Fed’in faiz artırım hamleleri Bitcoin’de yüzde 37 değer kaybına yol açtı. Altın fiyatlarında da aynı durum söz konusu. Ünlü ekonomist Mike McGlone ise 2022 yılından sonra umut olduğunu ve Bitcoin’in tekrardan rekor seviyelerine ulaşacağını belirtti. Altın içinde tahminlerde bulunan McGlone, altının daha da düşeceğini ve kovayı iyi doldurulmasının gerektiğini vurguladı.