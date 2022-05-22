Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

PttAVM’nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Yurt dışında her geçen sene etki gücümüzü yükselttik. PttAVM olarak Kanada’dan Brezilya’ya, İngiltere’den Güney Afrika’ya, Çin’den Avustralya’ya kadar 90’dan fazla ülkeye Türk markalarının ve KOBİ’lerinin ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla daha güçlü bir uluslararası oyuncu olacağız” dedi.

PttAVM’nin 10’uncu yılında 35 binden fazla tedarikçiye, 15 milyondan fazla üyeye ve 30 milyondan fazla ürüne ulaştığını aktaran Çevikoğlu “Kurulduğumuz günden bu yana her yıl yüzde 200’den fazla büyüme gösterdik. Günlük 50 binin üzerinde e-Ticaret ve e-İhracat işlemi gerçekleştirerek Türkiye’nin en önemli e-Ticaret platformlarından birisi olduk” diye konuştu. 10 yıllık satış verilerini de paylaşan Çevikoğlu şu bilgileri verdi: 2 milyon kilogram fındığı müşterilerle buluşturmuşuz. Sattığımız bebek bezleriyle bir nevi doğan her 10 bebekten 3’üne bez sağlamışız. Yine, 149 milyon kilometrelik mesafe, bizim sattığımız otomobil lastikleriyle aşılmış. 8 milyon litrenin üzerinde ayçiçeği yağı, 500 bin çamaşır makinesi satmışız.

E-ticaret üzerinden tekelleşme oyunu E-Ticaret sitesinde satış yapacağını açıklayıp, yetkili servislerin platformlardan ayrılmasını isteyen beyaz eşya firmasına Rekabet Kurumundan izin çıkmadı

Marcel Jost “Kullanıcılar E-Ticareti neden tercih ediyor?” Kullanıcıların e-ticareti tercih etme nedenlerini açıklayan Marcel Jost, “E-ticarette ürün çeşitliliği daha fazla. Ayrıca fiyatlar, fiziki ticarete göre daha makul. Bu ve bunun gibi nedenlerin her biri, kullanıcıların e-ticarete yönelmesini sağlıyor.” ifadelerinde bulundu.