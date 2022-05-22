Türkiye Gazetesi

Son senelerde özellikle bu sene ekonomik anlamda tüm dünyanın olumsuz anlamda etkilendiği bir sene oldu. Ekonomik sıkıntılar en çok da vatandaşı etkiledi. Temel gıda, barınma vb durumlar vatandaşın resmen cebini yaktı. Özellikle kiralar aldı başı nı gitti ve ev sahipleri sınrsız bir şekilde yüzde 100'e varan zamlar getirdi kiralara. Hükümet ise bu konuda devreye girerek Çevre ve Şehircilik, Adalet ve Maiye Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlık kira fiyatlarında tavan fiyat uygulaması için masaya oturdu.

Türkiye gayrimenkul sektörü ve vatandaşın da gündeminde kiralar var. Hükümet konutta arz sıkıntısı sebebiyle son dönemde artan ev kiraları konusunda çalışmalara başladı. 3 bakanlık devreye girerek tavan fiyat dahil birçok uygulama üzerinde çalışıyor.

BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde açıklamıştı.

HOLLANDA ÖRNEĞİ

Dün Hollanda'da kira fiyatlarının sınırlandırılması gündemdeydi ve önümüzdeki aylarda meclise sunulması beklenen düzenlemeye göre, kiralık evlerin fiyatını artık ev sahipleri belirleyemeyecek. Bu düzenlemeyle, ev sahiplerinin fahiş fiyatlarla konut piyasasına olumsuz etkisinin önlenmesi amaçlanıyor.

EN FAZLA BİN 250 EURO

Düzenleme kapsamında puanlama sistemi getirilecek. Evin büyüklüğü ve oda sayısı gibi özellikler puanlamayı etkileyecek. Evin aldığı puana göre, kira bedeli en fazla bin 250 euro olarak belirlenebilecek.

Evde zam kavgası! Mahkemeler kira davalarıyla dolu Kiracılar TÜİK oranında zam isterken, ev sahipleri ise zam rakamını yüksek tutuyor. Avukat Sefa Karcıoğlu “Kiralarda güncelleme 5 yılda bir yapılır. Bunun dışında TÜİK oranında zam yapılmalı. Ancak ev sahipleri TL’nin değer kaybı ve yüksek enflasyondan dolayı rakamı yüksek tutmak istiyor” dedi.

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Pes dedirten hırsızlık: Kiraladığı eşyalı evin kombisini çaldı 3 kadın, eşyalı kiralık ev kiraladı ve evden çıkarken eve ait olan kombiyi götürdüler. Ev sahibi ise durumu görünce şikayet etti ve Yargıtay hırsızlık yapan 3 kadın hakkında 'Güveni kötüye kullanma' suçunu oluşturduğunu belirterek bu suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğuna dikkat çekti.