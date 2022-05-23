Türkiye Gazetesi

Decktopus Yazılım Şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su İdin, ABD'deki Silikon Vadisi'nde de ofis açarak şirketini büyütüyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüdeki Teknopark İzmir'de ofisi bulunan İdin, dünya üzerinde her gün 30 milyon sunum yapıldığını, bunun 15 milyonunun verimsiz olduğunu dile getirdi. 50'ye yakın sunum programı olduğunu ifade eden İdin, şöyle konuştu: Rakiplerimiz çok büyük. PowerPoint, Keynote, Google Slayt gibi. Avrupa'dan da büyük sunum şirketleri var. Türkiye'deki tek sunum şirketi olarak onlarla rekabet içindeyiz. Müşterilerimizin çoğunluğu ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden. 3 senede Decktopus yaklaşık 100 bin kayıtlı kullanıcıya sahip oldu. Amacımız 5 yıl sonunda yaklaşık 5 milyon kullanıcıya ulaşmak.

Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk ‘kadın istihdamı' desteği verilecek Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin finanse ettiği ‘Women-up’ projesiyle kayıt dışı kadın istihdamının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek.