Türkiye Gazetesi

9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için vatandaşlar şimdiden fiyat araştırması yaparken, büyükbaşlarda fiyatın 6 bin liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çıktığı görüldü. Fiyatlar dişi danalarda 6 bin TL ile 12 bin TL arasında, erkek danalar 8 bin ile 20 bin TL arasında, düveler 12 bin TL ile 20 bin TL arasında, inekler 15 bin TL ile 35 bin TL arasında, tosunlar 40 bin TL ile 70 bin TL arasında olacak. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ise 1.750 lira-4 bin lira arasında değişiyor. Fiyatların yükseldiğini, alımın ise azaldığını belirten hayvan üreticileri, yem fiyatlarından şikâyet ediyor.

Kurbanlık fiyatları belli oldu! Büyükbaş 70'i gördü, küçükbaş 4 bin lira (2022 kurbanlık fiyatları) Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık fiyatlarına dair araştırmalara başladı. Büyükbaş hayvanlarda fiyatın 6 bin liradan 70 bin liraya kadar çıktığı görülürken, küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ise 1.750 liradan 4 bin liraya kadar yükseliyor.