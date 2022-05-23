Türkiye Gazetesi

23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe altın fiyatları yükselişle başladı. 4 haftadır üst üste değer kaybeden ons altın, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. En büyük atak ise gram altında geldi. 950 lira seviyelerini aşan gram altın yükselişine devam ediyor. Peki gram, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte güncel ve anlık altın fiyatları.

23 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

4 haftadır üst süte değer kaybeden ons altın yeni güne yükselişle başladı. Gram altın ise kritik seviyeyi aştı. Yatırımcılar ise güncel ve anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 23 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.541,00

SATIŞ: 1.559,00

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 950,50

SATIŞ: 950,64

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 6.154,00

SATIŞ: 6.215,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 3.082,00

SATIŞ: 3.119,00

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 6.289,00

SATIŞ: 6.384,00

22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 1000'in altına düştü Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 905 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" açıklamasında bulundu.

‘Altın balon bir varlıktır” diyen ünlü ekonomist göreceğimiz dip seviyeleri açıkladı! Altındaki fiyat dalgalanması ekonomistlerin gündeminde. Özellikle dolardaki yükselişle baskılanan altın, haftaya toparlanarak girmişti. Altındaki düşüşlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan HS Dent’in Başkanı Harry Dent, Fed’in para basımının şimdiye kadar ekonomiyi ayakta tuttuğunu ancak piyasalardaki çöküşlerin gerçekleşeceğini belirtti. Çöküşlerinin beklenildiğinden daha fazla olacağını belirten Dent, altının yatırım aracı olarak bir balon olduğunu ve çok sert düşeceğini söyledi.

Ünlü ekonomistten piyasaları sallayacak tahmin: Altın ve Bitcoin’i yakından takip edin Fed’in faiz artırım kararları ve ABD’den gelen yüksek enflasyon oranları kripto paralarda ve altında büyük kayıplar yaşattı. Lider kripto para birimi Bitcoin, altı ay önce en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak Fed’in faiz artırım hamleleri Bitcoin’de yüzde 37 değer kaybına yol açtı. Altın fiyatlarında da aynı durum söz konusu. Ünlü ekonomist Mike McGlone ise 2022 yılından sonra umut olduğunu ve Bitcoin’in tekrardan rekor seviyelerine ulaşacağını belirtti. Altın içinde tahminlerde bulunan McGlone, altının daha da düşeceğini ve kovayı iyi doldurulmasının gerektiğini vurguladı.