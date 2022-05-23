Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2 bakanlıkla daha çalıştıklarını belirterek kiralara düzenleme yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Son senelerde özellikle bu sene ekonomik anlamda tüm dünyanın olumsuz anlamda etkilendiği bir sene oldu. Ekonomik sıkıntılar en çok da vatandaşı etkiledi. Temel gıda, barınma vb. durumlar vatandaşın ekonomik anlamda zorladı. Özellikle kiralar tavan yaptı ve ev sahipleri sınrsız bir şekilde yüzde 100'e varan zam yaptı. Hal böyle olunca tavan kira ücretleri kiracı olan vatandaşların cebini yaktı.

Hükümet ise bu konuda devreye girerek Çevre ve Şehircilik, Adalet ve Maliye Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlık kira fiyatlarında düzenleme için masaya oturdu. Konuya ilişkin dalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” dedi.

3 BAKANLIK KİRA ARTIŞLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında bu çalışmayı doğrulayarak, Borçlar Kanunu'nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümlerin olduğunu, kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruduğunu belirterek her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruduğunu vurguladı. Bakan Bozdağ, önemli olan konunun yasanın tanıdığı imkanları kullanmanın olduğunu hatırlattı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Ancak son zamanlarda Türkiye'de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var.

'ÇALIŞMA BİTMEDİ, SÜRÜYOR'

Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın esasında konusu. Onlar bu konuda bir çalışma yapıyorlar, Maliye Bakanı'yla ile beraber. Adalet Bakanlığı olarak da biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz. Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor.

Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var. Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” diye konuştu.

Yaz turizminde ev ve oda kiralama dönemi Yaz döneminde otel doluluk oranlarının ve fiyatlarının yükselmesi, tatilcileri ev ve oda kiralamaya yöneltti. Türkiye’de 70 bin, İstanbul’da 25 bin, Antalya’da ise 15 bin kısa süreli kiralık ev bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre tatilcilerin kiralık evleri şehrin kültürünü daha iyi tanımak için tuttukları belirtiliyor.

Hollanda'da kira ücretlerine sınırlama: En fazla bin 250 euro olacak Hollanda'da meclise sunulması beklenen düzenlemeye göre, kiralık evlerin fiyatı için hükümet bir değer saptayacak ve ev sahibi bunun üzerine çıkamayacak.

Evde zam kavgası! Mahkemeler kira davalarıyla dolu Kiracılar TÜİK oranında zam isterken, ev sahipleri ise zam rakamını yüksek tutuyor. Avukat Sefa Karcıoğlu “Kiralarda güncelleme 5 yılda bir yapılır. Bunun dışında TÜİK oranında zam yapılmalı. Ancak ev sahipleri TL’nin değer kaybı ve yüksek enflasyondan dolayı rakamı yüksek tutmak istiyor” dedi.