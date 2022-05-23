Türkiye Gazetesi

Kripto paralardaki çöküş yatırımcıların gündeminde. En son LUNA’da yaşanan sert düşüş yatırımcıları korkuttu. Özellikle lider kripto para birimi olan Bitcoin’deki sert düşüş piyasayı daha da alevlendirdi. Peki kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin düştü mü? Kripto paraların düşme nedeni ne? İşte uzmanların kripto paralarla ilgili yaptığı kritik değerlendirmeler.

BİTCOİN’DEKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Bitcoin’deki sert düşüş yeni haftada da sürüyor. 30 bin dolar seviyesinde kalmaya çalışan Bitcoin tekrardan 29 bin doların altına kadar geriledi. Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin’deki değer kaybını iki sebebe bağladı:

“Bitcoin’deki düşüşü Luna olayı öncesi ve Luna olayı sonrası olarak iki zamana ayırabiliriz. Nasdaq ile korelasyonun artması ve Fed stresi ile birlikte Amerikan endekslerinin de aşağı gelmesi Bitcoin’i aşağı çekti. Fakat biz bu süreci 40 binlere kadar fiyatlamıştık. Daha sonra kopan Luna krizi Bitcoin’de çok daha sert satışların gelmesine neden oldu. CoinShares her hafta rapor yayımlıyor. Rapora göre; kripto para piyasasında düşüş kaydedilen dönemde Bitcoin’e yüzde 65 yatırım yapıldı. Yatırımcılar Luna krizinden kaynaklı yaşanan bu düşüşü Bitcoin’de yüksek alım iştahı olarak değerlendirdi”

LUNA’NIN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Luna’da yaşanan kriz sonrası cevaplanmış/ cevaplanmamış pek çok soru masada yer aldı. Devrim Danyal Akademi Kurucusu Devrim Danyal anlattı “Terra’nın Luna adındaki tokenın bir stablecoin çıkaracağını ve adının UST olacağı duyuruldu. UST’nin Luna’ya 1 dolar karşılığına gelecek rakamla istenildiği zaman bozulabileceğini söylediler. Bu da şu demekti: UST’yi dolara dolarla bağlamadılar, UST’yi Terra network üzerinde çalışan bir token yapısı üzerinde kurdular. Temel sıkıntıyı çıkaran nokta ise, UST’nin senelik yüzde 20 kar vermesi oldu. UST’ye yüzde 20 kar verileceği duyulunca herkes volatiliteden uzak güvenli liman olarak parasını UST’ye park edip, senelik yüzde 20 faiz almak için bu ekosisteme girdi.

Kripto paralar bir trilyon dolar eridi Kripto paralar yedi haftadır kaybediyor. Bitcoin yüzde 40 eridi. Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının değeri 1,2 trilyon dolara indi.

Rusya ekonomik kurtuluşu kripto paralarda buldu! Yasal ödeme aracı olarak kabul edilecek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 ay geride kaldı. ABD ve Avrupa ülkelerinden peş peşe yaptırım kararları alınırken Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’dan dikkat çeken açıklama geldi. Katıldığı bir toplantıda konuşan Manturov, Rusya’nın er ya da geç kripto para birimlerini bir ödeme aracı olarak kullanmaya başlayacağını söyledi. Bunun ise uygulanan yaptırımlardan bir kaçış yolu olarak gördüklerini belirtti.

Ekonomisi alarm veren Rusya'dan yeni atak: Kripto paralar ödeme sistemi olarak yasallaşabilir Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, kripto paraların ülkede bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söyledi.