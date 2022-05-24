Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, sahte balın yüzde 90’nın glikoz şurubu, yüzde 2-3’ünün karamel olduğunu belirterek, vatandaşın sahteciliği anlamasının çok zor olduğunu söyledi. Sahteliğin laboratuvar ortamında anlaşılabileceğini ifade eden Boyu, “Ancak gerçek çiçek balı ile sahte ballar, çiçek balının kendine has kokusu sayesinde küçük bir ihtimal ayırt edilebilir. Fakat koku yine de tek başına yeterli bir faktör değil. Ayrıca, halk arasında bilindiği hâliyle balın kristalleşip kristalleşmeme durumu da yine sahte balın ayırt edilebilmesi için yeterli değil” dedi.

SATICISINA ULAŞMA İHTİMALİ YOKKEN BAL ALMAK DOĞRU DEĞİL

Son dönemde artış gösteren internetten ithal bal satışını da değerlendiren Boyu, “Bal sadece ülkemizde değil, dünyada da taklit ve tağşiş konusunda en çok adını duyduğumuz ürünlerden biri. Dolayısıyla kendi ülkemizde bile gerçek bala ulaşmak bu kadar zorlaşmışken, satıcısına ulaşma ihtimalimizin olmadığı bir durumda bal satın almak hem gıda güvenliği açısından hem de maddi açıdan doğru bir davranış değil. Gerçek bal arayışında olan tüketiciler, sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde de ‘gerçek bal kristalleşir veya katılaşır’ inanışıyla hareket ediyor. Dolayısıyla kötü amaçlı üreticiler, tüketicinin bu yanlış fakat kalıplaşmış algısını kullanarak sahte ballarına hayvansal kökenli mum kıvamında katkı maddeleri ilave edebiliyor, hatta bu amaçla domuz ürünleri kullanabiliyor. Böylece bir süre sonra ve belli bir sıcaklığın altında muhafaza ettikleri sahte ballar kristalleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenlerle bal severler, ithal bal satın alma konusunda tekrar tekrar düşünmeli” diye konuştu.

ETİKETLER İYİ OKUNMALI

Bal alışverişi konusunda vatandaşa tavsiyelerde de bulunan Abdussamed Boyu, şu tavsiyelerde bulundu: Tüketiciler, her türlü gıda ürününün alışverişinde olduğu gibi öncelikle iyi birer etiket okuyucu olmalı. Yasal olarak üretilen glikoz şuruplu kahvaltılık ürünlerin etiketlerinde içerik bilgileri yazsa da bunlar çok küçük yazılarak tüketici yanıltılabiliyor. Ayrıca, fiyat konusunda da çok dikkat edilmeli. Piyasa fiyatlarının çok altında satışa sunulan ballar tercih edilmemeli. Bunların yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen ve taklit tağşiş listelerinde yer almayan markalar tüketilmeli. Üretim yerlerini tüketiciye gösterebilen yerel bal üreticileri de tercihlerde en başa koyulmalı.

Piyasadaki sahte ballar için arıcılar harekete geçti Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği kurduğu laboratuvar sayesinde tüketiciye gerçek ve sağlıklı balı yedirecek. Birlik Başkanı Cafer Kaba, amaçlarının tüketiciyi güvenilir ürün ile buluşturmak olduğunu söyledi.