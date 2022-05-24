Türkiye Gazetesi

Moody's'in Ülke Riskleri Grubu Başkan Yardımcısı Muehlbronner "Türkiye, Avrupalı şirketlerin üretimlerini daha yakın noktalara çekmesinden büyük oranda faydalanabilir. Avrupa, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda. Avrupalı şirketler, tedarikçilerine tam olarak bağlanmış durumda. Türkiye, bu durumdan yararlanabilir" dedi.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muehlbronner, şunları söyledi: Büyümeye ilişkin görece halen iyimseriz. Türk lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle ihracat iyi seyrediyor. İhracatçılara ve yatırımlara verilen açık teşvikler mevcut. Hükûmet, verdiği destekler yoluyla halkın en yoksul kesimini de enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Turizm önümüzdeki dönemde oldukça iyi olabilir. Türkiye'nin bu yılın sonunda yüzde 3 civarında bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Hatta bu yılın sonunda büyüme bunun biraz üzerinde bile gerçekleşebilir. Yüksek enflasyona, FED'in parasal sıkılaştırmasına, küresel gerilimlere rağmen mevduat sahiplerinin Türk bankalarına güveni devam ediyor. Bankaların performansları da son derece iyi. Türk bankaları sağlam ve açık bir şekilde ekonomik dengelenmenin sağlanmasındaki önemli unsurlar arasında... İhracatçılar, Türk lirasındaki düşüşten faydalanıyor. Türk ekonomisi her zaman dirençli oldu. Büyük ve çeşitliliği olan bir ekonomi.

Moody's Türkiye tahminini büyüttü: Ekonomisi yüzde 9 büyür Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.