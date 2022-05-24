Türkiye Gazetesi

Düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Altın yatırımcıları ise 24 Mayıs güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Son 4 haftadır üst üste değer kaybeden ons altın toparlanarak 1852 dolara kadar çıktı. Gram altın ise kritik seviyeyi aşarak 951 liraya kadar çıktı. Peki gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 24 Mayıs Salı günü güncel ve anlık altın fiyatları…

24 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel ve anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Üst üste değer kaybeden ons altın yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. En büyük atak ise gram altında geldi. Gram altın şuan için 951 liradan işlem görüyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte anlık ve güncel fiyat listesi;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 952,84 TL

Gram altın satış fiyatı: 953,00 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 865,58 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 898,11 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.552,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.576,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 3.102,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3.150,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.197,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.281,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 868,12 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 874,77 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.855,96 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.856,15 dolar

İslam Memiş’ten yükselen altın fiyatları için çarpıcı tahmin: 'Aman dikkat' diyerek altının son durağını açıkladı Altın yeni haftaya yükselişle başlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişlerle ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu. Küresel piyasalarda altın ve gümüşün bilerek baskılandığını ve küresel finans sitemin çöktüğünü belirten İslam Memiş, döviz yerine altın biriktirilmesinin daha mantıklı olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. Öte yandan İslam Memiş altın tahmini ile ilgili ''1.000 lira ile yolumuza devam edeceğiz'' yorumu yaptı.

Altın fiyatlarında yükseliş başladı! Gram altın kritik seviyeyi aştı: 23 Mayıs 2022 cumhuriyet, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. 4 haftadır düşüş eğiliminde olan ons altın 23 Mayıs Pazartesi günü yükselişe geçerek 1854 dolar seviyelerine kadar çıktı. Ons altından güç alan gram altın ise kritik seviyeyi aştı. Piyasalardaki hareketlilik ise “Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Altın fiyatları Pazartesi günü ne oldu?” sorularının araştırılmasına neden oldu. Peki gram altın, çeyrek altın, tam altın ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Gram ve çeyrek atın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları…

‘Altın balon bir varlıktır” diyen ünlü ekonomist göreceğimiz dip seviyeleri açıkladı! Altındaki fiyat dalgalanması ekonomistlerin gündeminde. Özellikle dolardaki yükselişle baskılanan altın, haftaya toparlanarak girmişti. Altındaki düşüşlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan HS Dent’in Başkanı Harry Dent, Fed’in para basımının şimdiye kadar ekonomiyi ayakta tuttuğunu ancak piyasalardaki çöküşlerin gerçekleşeceğini belirtti. Çöküşlerinin beklenildiğinden daha fazla olacağını belirten Dent, altının yatırım aracı olarak bir balon olduğunu ve çok sert düşeceğini söyledi.