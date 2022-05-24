Türkiye Gazetesi

İsviçre’nin kayak tatil merkezi olan Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan bazı milyarderlerin gerçekleştirdikleri eylem damga vurdu. Bir araya gelerek eylem gerçekleştiren milyarderler siyasi liderlere, fiyat artışlarıyla ortaya çıkan geçim krizine karşı, kendileri gibi zenginlerden daha çok vergi alınması çağrısı yaptı.

ZENGİNLER DAHA DA ZENGİN OLDU

Koronavirüs pandemsinden bu yana ilk kez yüz yüze yapılan Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Son iki yılda geçen sıkıntılı süreçlerde zenginlerin daha da zengin olması ise büyük tepkilere neden oluyor.

“VERGİLENDİRİN BİZİ!”

İngiltere’den Davos zirvesine gelen milyoner iş adamı Phil White ise krizin çok ağır geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın geri kalanı ekonomik krizin ağırlığı altında ezilirken milyarderler ve dünya liderleri bu kapalı tesiste tarihin dönüm noktalarını tartışmaya geliyor. Siyasi liderlerimizin, en varlıklı, krizin ekonomik etkisini en az hisseden ve bir çoğunun çok az vergi verdiği bilinen bu insanları dinlemeye gelmesi inanılmaz bir şey. Bu konferanstan çıkabilecek tek makul karar zenginleri vergilendirmek olur. Vergilendirin bizi!"

HEDEFLERİ YOKSULLUKLA MÜCADELE ETMEK

Kendilerini Yurtsever Milyonerler olarak adlandıran bir grup iş adamını temsil eden Phil White, servetini ekonomi danışmanlığı yaparak elde etmiş. Mevcut ekonomik sistemin çökmekte olduğunu belirten Phil White, Dünya Ekonomik Forumu’na isteyerek geldiğini ve burada değişim talep eden solcular ve yoksullukla mücadeleyi hedefleyen gruplarla birlikte hareket ettiğini söyledi.

“YOLUN SONUNA GELDİK”

Protestolara katılan milyonerlerin arasında olan Marlene Engelhorn, "Hayatı boyunca zenginliğin avantajlarından yararlanmış biri olarak, ekonominin ne kadar çarpık olduğunun farkındayım ve bir kenarda oturup birilerinin bir yerlerde bir şeyler yapmasını bekleyemeyeceğim" dedi. Engelhorn, "Bu yıl 250 milyon insan daha aşırı yoksulluk sınırının altına itildiğinde yolun sonuna geldik" diye ekliyor.

HER 30 SAATTE BİR MİLYONER DOĞUYOR

Her yıl Davos Forumu sırasında dünyada ekonomik eşitsizliği sergileyen bir rapor yayımlayan İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, son iki yıldır her 30 saatte bir milyoner daha doğduğunu söylüyor. Oxfam'ın uluslararası örgütlenmesinin başkanı Gabriela Bucher, gelir yelpazesinin diğer ucunda ise bu yıl her 33 saatte bir, 1 milyon kişinin aşırı yoksulluk sınırının altına düştüğünü kaydediyor. "Ülkeler arasındaki eşitsizlikler son yirmi yıldır azalmaktaydı. Ama pandemi sırasında arttı ve öyle büyük oranlarda arttı ki, iki aşırı zıt yöne doğru giderek yıkıcı sonuçlar oluşturuyor ve bu da insanların hayatlarına yansıyor" diyor.

Davos yeniden toplanıyor! Gündem sağlık ve gıda Pandemi sebebiyle iki yıldır iptal edilen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) 22-26 Mayıs'ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek.

Antalya Forum’u Davos’u geçti Antalya Diplomasi Forumu, savaş ve krizlere çare aranan adres oldu. Birçok ülke - kuruluş sonraki zirve için rezervasyon yaptırdı.

Davos Zirvesi'ne Omicron ertelemesi Davos Zirvesi, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 2022 yazına ertelendi.