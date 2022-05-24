Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık tarihinde kur korumalı mevduat sistemini açıklamasıyla 18 lira seviyelerinden 10 liraya kadar gerileyen Dolar kuru, Fed’in faiz artırımlarıyla yükselişe geçti. Mart aylarında 14 lira seviyelerini gören dolar, bu sabah 16 lirayı aştı.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 10.00 itibarıyla dolar 16,04'ten, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise şu sıralar 955 lira seviyesinde bulunuyor.

DÜNYA ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYOR

Pandeminin ülke ekonomilerini olumsuz etkilemesi sonrası salgınla mücadele için kısıtlamalara gidilmesi merkez bankalarının gevşek para politikası uygulayarak piyasaları fonlamasına yol açmıştı. Bu durum küresel çapta enflasyonun fitilini ateşlerken, ülke ekonomilerinde fiyat artışları rekor seviyeye ulaştı.

PİYASALAR FED’İN KARARINI BEKLİYOR

Merkez bankaları yükselen enflasyona karşı faiz silahını çekti. Fed nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışına giderken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yaz aylarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor. Diğer merkez bankaları ise ECB ve Fed'i takip ederek faiz artırıyor.

Elon Musk'ı bitirdi! Milyarlarca dolarlık kayıp devam ediyor Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, kendisine yönelik cinsel taciz suçlamasının ortaya atılmasından bu yana 10 milyar dolar kaybetti. Ekonomi uzmanları, Musk'ın servetindeki düşüşün devam edebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, cinsel taciz iddialarından önce de hem Musk'ın hem de şirketi Tesla'nın varlığında milyarlarca dolarlık kayıp gerçekleşti. En çok da Twitter'ı satın alma girişiminden sonra Tesla'nın değerinde düşüş yaşandı.

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı. Açıklanan verilere göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44'ten yüzde 57,92'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,85'ten 17,57'ye yükseldi.

Kripto paralar bir trilyon dolar eridi Kripto paralar yedi haftadır kaybediyor. Bitcoin yüzde 40 eridi. Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının değeri 1,2 trilyon dolara indi.