Türkiye Gazetesi

Fed’in faiz artırım hamleleri sonrası düşüşe geçen kripto paralar, enflasyon oranlarının artmasıyla ağır darbe aldı. Piyasada kayıplar artarken şuana kadar kripto para piyasasında toplam 1 trilyon dolar kayıp verildi. Hal böyleyken Avrupa’dan şaşırtan bir çıkış geldi.

“KRİPTO PARALAR REGÜLE EDİLMELİ”

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, kripto varlıkların gözetim, denetiminin acil bir konu olduğunu ve Avrupa'nın kripto varlıklara ilişkin yeni kuralları bu yıl ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarında konuşan Villeroy, "Yüksek getiri ve düşük risk ile bir yatırım yapabilmek bir illüzyon. Kripto varlıklar regüle edilmeli. Bu ayrıca bir kara para aklama ile mücadele meselesi" dedi.

“BU YIL YAPILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Villeroy, kripto varlıklara ilişkin denetim, düzenlemenin acil bir konu olduğunu da vurgulayarak, "Avrupa'da bu düzenlemeleri bu yıl yapabileceğimizi güçlü şekilde umuyorum" diye konuştu.

1 TRİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Bu gelişmelerle birlikte, nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasında sabitkoinlerle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından toparlanma çabası devam ederken, yetkililerin karşı çıkışları da devam ediyor.

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