Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ve dünyada enflasyon ve kira artışları önemli bir problem hâlini aldı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıkları dün kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemeleri görüştü. Hollanda’da hükûmet, konutlarda kira artışına sınırlama getirecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Enflasyonun Hollanda’ya göre çok daha ciddi bir mesele olduğu Türkiye’de de benzer bir tedbirin gerektiği ifade ediliyor. Kira problemi sadece konutlarda değil iş yerlerinde de büyük sıkıntı olmaya başladı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, maliyet artışlarının frenlenmesi ve enflasyonla mücadele için üç maddelik öneride bulundu. BMD’nin üyeleri arasında yaptığı Nisan Ayı Anketi’nin sonuçlarını değerlendiren Öncel, şubattan itibaren yükseliş trendine giren ciroların nisanda dalgalı bir seyir izlediğini bildirdi. Tüketicinin fiyat artışı beklentisi ile ihtiyaçlarını öne çekmesi nedeniyle satışların genel olarak iyi gittiğini, ancak maliyetleri fiyata yansıtamayan markalar için marjın daraldığını vurgulayan Öncel, şunları söyledi:

KEYFÎ ARTIŞLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Organize perakende için kira ve AVM’lerdeki genel giderler en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Bazı AVM’lerde kiranın yüzde 20’sine varan oranlarda genel gider faturası kesiliyor. Biz yıllardır AVM’lerde kontrolsüz ve şeffaf olmayan genel giderlerden şikâyet ederken üstüne bir de özellikle cadde mağazalarının kiralarında yasal sınırın üzerinde keyfî artışlarla karşı karşıya kalmaya başladık. Kira artışları önümüzdeki aylarda perakendeci için çok daha yakıcı bir mesele hâline gelecek. Nisan ayı itibarı ile ÜFE ve TÜFE arasındaki fark yüzde 52’ye ulaşmış bulunuyor. Ülkemiz için ciddi bir problem hâline gelen ve yüzde 70’e dayanan tüketici enflasyonunun frenlenmesi, özellikle sabit ve dar gelirli kesimlerin alım gücünün daha da düşmemesi için önerilerimiz şöyle:

> Konut ve iş yerlerindeki kira artışlarında TÜFE ortalamasına bir üst sınır belirlenmesi.

> Mülk sahiplerine kira gelirleri için belli bir süre vergi muafiyeti ya da indirim getirilmesi.

> AVM’lerde maliyetlere doğrudan yansıyan genel giderlerle ilgili yönetmeliğin perakende sektörünün beklentileri doğrultusunda tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesi.

4 bakanlıktan kritik kira zirvesi: Fahiş artışlar ele alındı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

Fahiş kiralar için çözüm Hollanda Modeli! Hollanda Modeli nedir? Hollanda Modeli ev kiralarını nasıl etkileyecek? Ev kiralarına zam sınırlaması… Ev kiralarındaki yüksek artış kiracılarının elini kolunu bağladı. Kira fiyatlarındaki artış sonrası harekete geçen hükümet ise yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Stokçuluk ve enflasyondan yararlanmaya çalışan ev sahipleri, kiraları fahiş şekilde arttırmaya devam ediyor. Hükümette yeni getireceği model ile bu fahiş artışlara dur demek istiyor. Hükümetin getirmek istediği model ise Hollanda Modeli. Peki Hollanda Modeli ev kira fiyatlarına nasıl bir etki yapacak? Kira fiyatları düşecek mi? Hollanda Modeli ne? İşte getirilecek olan modelin teknik detayları…