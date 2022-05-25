Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

İki köklü kuruluşun tecrübesiyle beş mağaza birden açarak Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan Beverly Hills Polo Club'ın hedefi 3 yılda 50 mağazaya ulaşmak. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Beverly Hills Polo Club'ın Türkiye ekonomisi için bir kazanım olduğunu belirterek "İş birliği, bu anlamda dünya moda perakendesinde sahip olduğumuz gücün bir yansıması niteliği taşıyor. İleride Beverly Hills Polo Club ile ihracatın da başlamasıyla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamanın yanı sıra, Türkiye’nin moda endüstrisindeki vizyonunun, sürdürülebilirlik odaklı üretim, tasarım ve AR-GE kalitesinin dünya çapındaki algı değişimine de büyük katkı sunacak” dedi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da SMM Tekstil iş birliğinde ilk etapta İstanbul’da Mall of İstanbul, ÖzdilekPark İstanbul ve Cevahir AVM, Suryapı Marka, Mall of Antalya olmak üzere beş farklı lokasyonda birer mağaza olmak üzere toplam beş mağaza birden açtıklarını ve markanın seçkin ürünlerini müşterileriyle buluşturduklarını söyledi. Beverly Hills Polo Club için yakında açılacak mağazanın Gaziantep Sanko AVM’de olacağını dile getiren Osman Arar “Böylece beş ay içinde altı mağaza açmış olacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 12 mağaza açmak” değerlendirmesinde bulundu.

Beverly Hills Polo Club ile aile yapısına ve eğlenceye yönelik bir hayat stili sunduklarını ve gelecek sezonlarda çok daha fazla ürün çeşitliliğiyle müşterilerin karşısında olacaklarını vurgulayan Osman Arar “Mevcut mağazalarımız büyük ilgi görüyor. Yeni mağazaları özellikle turizm destinasyonlarında açacağız. Beverly Hills Polo Club, aynı zamanda ihracat açısından da önü çok açık bir marka. Moda perakendesinde 35 yıllık köklü tecrübemizle markayı tüm dünyaya taşıma kapasitesine sahibiz” diye konuştu.

KRALLARIN TERCİHİ

Kralların sporu olarak adlandırılan ikonik atlı polo logosu ile lüks giyimde ünlenen marka, 70’i aşkın ülkede 650’den fazla mağaza ile Kaliforniya’nın lüks hayat stilini müşterilerinin beğenisine sunuyor. İkonik atlı logoyu taşıyan spor ve şık koleksiyonlar, dünyanın önde gelen alışveriş merkezleri ve zincir mağazalarında sergileniyor ve büyük beğeni topluyor.

Kiğılı’ya 'Yılın Uluslararası Giyim Markası' ve 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' Erkek giyiminin köklü markası Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halk oylamasıyla “Yılın Uluslararası Giyim Markası” ödülünü kazandı. Tören kapsamında Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Ödülleri, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem aldı.