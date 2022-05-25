Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Anadolu topraklarında 1500’lü yıllardan bu yana üretilen ve tüketilen döner, ilk defa dünya sahnesine ‘Türk menşeli ürün’ olarak çıkacak. Bugün 140 ülkede tüketilen ve 100 milyar dolarlık bir pazarı bulunan dönerin Türkiye adı ile anılması ve Türk ürünü olarak kabul görmesi büyük önem taşıyor. Konu ile ilgili uzun zamandır yapılan çalışmalar nihayet meyvesini verdi. Uluslararası Döner Federasyonunun (UDOFED) Avrupa Birliği Komisyonuna yaptığı başvuru kabul edildi. AB komisyonu TSG-TR- 02843 No.lu referans numarasıyla döner tescili başvurusunu onaylayarak bir de uzman atadı.

DÜNYAYA AVRUPA SATIYOR

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner için yapılan başvurunun kabul görmesini çok önemli olduğunu belirterek “Kuzey Kore, Almanya, İngiltere ve daha sayamadığımız birçok ülkede sevilerek tüketilen dönerin ilk ürün tescili başvurusu kabul edildi. Bugün sadece Almanya’da 470 döner tesisi bulunuyor, Avrupa’nın tamamında 1.000 döner işleme tesisi var. Avrupa’nın toplam döner ihracatı 50 milyar avro. Bu denli büyük bir pazarı Türkiye olarak tescilliyoruz” dedi.

BİZİM İHRACAT ÇOK DÜŞÜK

Türkiye’de döner sektörünün yalnızca iç pazar ile kısıtlı olduğunu söyleyen Mercan “Ülkemizde dönerinde içinde bulunduğu et ve et ürünleri ihracatı 30 milyon dolar. Avrupa’da bu rakam 50 milyar avro. Dünya pazarı 100 milyar dolar. Dünyada 350 bin perakende noktasında satışı yapılıyor ve 3,5 milyon kişi istihdam ediliyor. Bu tescil ile birlikte bu pazarı ülkemize kazandırıyoruz. Birçok ülke bu konuyla ilgili AB’ye başvuruda bulundu ancak Türkiye’nin kabul görmesi çok önemli bir başarı” diye konuştu.

SIRADA UNESCO VAR

Bakanlıklarla ile görüşme hâlinde olduklarını dile getiren Mercan şunları kaydetti: Yalnızca AB değil, UNESCO’ya da başvurduk. Tescil işlerinin tamamlanması sonrası ülkemizde bir döner sektörü oluşturacağız. Dönerin bir sanayisi olacak. 2009 yılında kabul edilen döner tebliğini tamamen değiştiriyoruz. Merdiven altı ve kayıt dışı üretimi sonlandıracağız. Büyük sanayi bölgelerinde steril ve kontrollü üretim yapılacak. Gıda güvenliği sağlanacak. Bir meslek tanımı oluşacak. İhracatımız bir anda büyük bir patlama yaşayacak.

Almanya’da 'döner' krizi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları tüm dünyada gıda piyasalarını olumsuz etkiledi. Almanya’daki dönerciler de gıda krizinden etkilenenler arasında. Artan gıda ve enerji maliyetleriyle başı dertte olan dönerciler kapanmanın eşiğinde.