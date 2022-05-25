Türkiye Gazetesi

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın sabah saati itibariyle 970 liraya kadar çıktı. Uzmanlardan ise piyasaları altüst edecek tahmin geldi. Elinde altın olan vatandaşları uyaran uzmanlar, gram altının Temmuz ayında pik yapacağını ve 1200 TL’ye kadar çıkacağını belirttiler. Elinde altın olan yatırımcılar ise ne yapacağını şaşırdı. Peki gram altın ne kadar, kaç TL? Gram altın ne kadar yükselecek? Çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet altın ne kadar? 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları…

ONS ALTIN İÇİN HAZİRAN SONUNU İŞARET ETTİLER

Posta’da yer alan habere göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının önümüzdeki belli bir sürede 1.800-1.900 dolar bandında hareket edeceğini belirtti. Haziran ayının sonunda merkez bankalarından gelen faiz artırım kararları ile ons altının 1.950 doların üzerine çıkacağını belirten Yıldırımtürk, "Sene sonuna doğru ise onsun 2 bin ve 2 bin 150 dolar olacağını düşünüyorum. Çünkü gıda enflasyonu ve jeopolitik riskler gibi altını destekleyen sorunlar devam ediyor" diye konuştu.

GRAM ALTIN HANGİ SEVİYELERİ GÖRECEK?

Ünlü Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise "Hem ons hem de gramın yükseleceği belliydi. Yani ons altındaki 1.800 dolara kadar olan sarkmaların bir toparlanma sürecine girmesini bekliyorduk. Çünkü jeopolitik riskler, küresel çapta tedarik sıkıntıları ve tüm dünyada enflasyon devam ediyor. Bu da yatırımcıları güvenli limana yönlendiriyor. Onstaki artışın temel nedeni bu. Onsta yine 2 bin doların üzerinde bir atak bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

“1000 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK”

Gram altındaki yükselişlerin daha da artacağını belirten İslam Memiş, "Gramdaki bu artış daha başlangıç. Temmuzda önce 1.200 liraya, yıl sonunda ise kademe kademe 1.450 liraya ulaşmasını bekliyorum. Altın yükselişe geçtiği için satmayı düşünen yatırımcılara acele etmemelerini tavsiye ediyorum. Altın temmuz ayından sonra 1.000 liranın altına düşmeyecek. Yani daha asıl yükselişler başlamadı. 1.000 lirayı görmeden harekete geçmemelerini öneriyorum" diye konuştu.

DOLAR NE KADAR OLACAK?

Altının Türkiye'de olduğu gibi yurtdışında da yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşacağını ifade eden Yıldırımtürk, "Yani Avrupa ve Amerika'daki vatandaşlar da bizim gibi altına yönelecek. Çünkü parasının değerini korumak isteyecek ve altın tüm dünyada enflasyona karşı bir koruma kalkanı olarak öne çıkacak" diye konuştu. Gram fiyatının doların 16 lira olmasıyla yükseldiğini belirten Yıldırımtürk, "Haziran sonunda doların 17 lira olmasını bekliyorum. Bu durumda gramın önce 1.000 lira, sene sonunda da 1.450 lira olacağını öngörüyorum" dedi.

25 MAYIS 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 964,46

Gram altın satış: 964,59

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.571,00

Çeyrek altın satış: 1.596,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.141,00

Yarım altın satış: 3.192,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.271,00

Tam altın satış: 6.361,00

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Altın fiyatlarında yükseliş başladı! Gram altın kritik seviyeyi aştı: 23 Mayıs 2022 cumhuriyet, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. 4 haftadır düşüş eğiliminde olan ons altın 23 Mayıs Pazartesi günü yükselişe geçerek 1854 dolar seviyelerine kadar çıktı. Ons altından güç alan gram altın ise kritik seviyeyi aştı. Piyasalardaki hareketlilik ise “Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Altın fiyatları Pazartesi günü ne oldu?” sorularının araştırılmasına neden oldu. Peki gram altın, çeyrek altın, tam altın ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Gram ve çeyrek atın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları…