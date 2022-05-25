Türkiye Gazetesi

Döviz kurundaki hareketlilik ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş brent petrolde dalgalanmaya neden oldu. Sabah saatleri itibariyle 110 dolara kadar çıkan brent petrol şuan 114,61 dolardan işlem görmekte. Sektör temsilcilerinden gelen son dakika bilgisine göre otogaza 36 kuruş zam geliyor. Peki otogaza zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam haberi geldi mi? Benzin ve motorinin litresi kaç TL? İşte 25 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

OTOGAZA ZAM GELİYOR

26 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 36 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNDE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

25 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 22,84 TL

Motorin (Mazot): 22,06 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 22,95 TL

Motorin (Mazot): 22,13 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 22,95 TL

Motorin (Mazot): 22,18 TL

LPG: 11,04 TL

Brent petrol fiyatları için çarpıcı yorum! Yükselişler devam edecek, akaryakıt fiyatları… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen brent petrol fiyat dalgalanmasına devam ediyor. Brent petroldeki fiyat dalgalanması ise akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak brent petrolle ilgili yapılan çarpıcı yorum piyasaları hareketlendirdi. Davos Zirvesi’nde kritik açıklamalarda bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarında daha da fazla yükselişlerin görülebileceğini belirtti. Petrol üreticilerinin fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan Birol, aksi taktirde küresel resesyon riskinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Benzine bir zam daha! Litre fiyatı 24 liraya dayandı: 19 Mayıs 2022 Akaryakıt, benzin, mazot, LPG, motorin ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! Benzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde zam gelmiş ve araç sahipleri tarafından güncel fiyatlar merak konusu oldu. Milyonlarca kişi, “Benzine zam geldi mi? Benzinin litresi ne kadar oldu, kaç TL?” sorusunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta brent petroldeki fiyat hareketliliğinden dolayı benzinin litresine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Dün ise petroldeki fiyat hareketliliği ve dolar kurundaki yükselişten dolayı benzine bir zam daha yapıldı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Yapılan zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatı 24 liraya dayandı. Peki benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 19 Mayıs 2022 Mazot, LPG, motorin ne kadar, kaç TL? İşte gelen zamlar sonra güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine bir zam daha geliyor! 18 Mayıs akaryakıt güncel fiyatları Akaryakıta peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 24 liraya yaklaştı. İşte 18 Mayıs akaryakıt güncel fiyatları