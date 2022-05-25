Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen dolar kuru 16 TL’yi aşarak son 6 ayın zirvesini görmüştü. Bugün ise dolar 16,35 lirayı görerek yeni bir zirveye imza attı. Fed'in 50 baz puan faiz artırımına gittiği ve parasal sıkılaşmanın yol haritasını belirlediği toplantının tutanakları bu akşam Türkiye saatiyle 09:00'da açıklanacak. Yarın da TCMB faiz kararını açıklayacak.

DOLAR 16.35 TL’Yİ AŞTI

Dolar TL kurunda 13,50 civarındaki yatay seyir bozulurken kur ivme kazandı. Güne 16,14 liradan başlayan dolar, saat 11.48 itibarıyla 16,35 TL seviyelerinde. Dolar kurunun 16,35 lirayı görmesiyle son 6 ayın zirvesini yenilemiş oldu.

DEĞER KAYBI YÜZDE 20’YE YAKIN

Merkez bankasının durumu yumuşatmak için dolar sattığı maliyetli müdahalelere rağmen, lira bu ay yüzde 8 ve bu yıl yaklaşık yüzde 19 değer kaybetti. Geçen Cuma günü TCMB verileri, merkez bankasının net uluslararası rezervlerinin 13 Mayıs'a kadar olan haftada 3.5 milyar dolar azalarak 11.53 milyar dolara düştüğünü gösterdi. Bankacılar, gelecek hafta bu rezervlerin 10 milyar dolar veya altına düşeceğini hesaplıyor.

Doların tekrar yükseliş ivmesine geçmesi ekonomik gidişat konusunda ülkede kaygı artarken Stockholm'deki SEB'de gelişen piyasalar baş stratejisti Per Hammarlund, durumu "Yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmak için şapkadan bir tavşan daha çıkarması gerekecek" dedi. Hammarlund, Lira üzerinde yüksek enflasyon, yavaşlayan büyüme işaretleri ve yanlış yönlendirilmiş para politikası tarafından baskı oluşturulduğunu söyledi.

Elinde altın olanlar dikkat! Gram altında piyasaları altüst edecek tahmin: Temmuz ve Haziran ayında uçacak Altın fiyatlarındaki yükseliş haftanın üçüncü iş gününde de devam ediyor. Gram altın ise yukarı yönlü ivme kazanarak 970 liraya kadar çıktı. Uzmanlardan gelen gram altın tahminin ise piyasaları altüst etti. Uzmanlar gram altının 1000 TL seviyelerine çıkacağını ve bu seviyelerde sabit kalacağını belirtti. Peki gram altın ne kadar olacak? Uzmanlar yükselişlerin Temmuz ayında başlayacağını ve altının sert bir şekilde yükseleceğini vurguladı. Gram altının ise Temmuz ayında 1200 TL’ye kadar tırmanacağı belirtildi. Peki 25 Mayıs 2022 gram, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Gram altında son durum ne? İşte güncel ve anlık fiyatlar…

‘Yükselişler yakındır’ diyen ünlü analist Bitcoin için tarih verdi: 40 bin doları görebilir Fed’in faiz artırım kararları ve dünya genelinde artan enflasyon oranları kripto paralarda çöküşe neden oldu. Kripto para piyasasından 1 trilyon dolar silinmiş durumda. Yatırımcılar tedirgin halde gidişatı takip ederken ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, çarpıcı iddialarda bulundu. Lider kripto para birimi Bitcoin’in 2018’den bu yana belirli bir piyasa yapısını takip ettiğini belirten Cowen, beklenen yükselişlerin çok yakında başlayabileceğini söyledi.

Son dakika: Dolar 16 lirayı aştı! Son 6 ayın en yüksek seviyesinde Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım kararlarıyla yükselişe geçen dolar kuru, 16 lirayı aşarak Aralık 2020’den bu yana en yüksek zirvesini gördü. Merkez bankalarının sıkı para politikalarıyla daralan piyasalar Fed’in faiz kararıyla iyice sıkıştı. Dolar kuru ise sabah saatleri itibariyle 16,04’ten işlem görmekte. Euro ise 17,23 liradan işlem görmekte. Peki bir dolar ne kadar? Dolar kuru yükseldi mi? Dolar ve Euro’da son durum ne?