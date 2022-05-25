Türkiye Gazetesi

Dün Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri de masaya yatırıldı. Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonuna yetişeceğini söylemiş ve düzenlemeye ilişikin ayrıntılar belli olmuştu. Toplantıda bir kez daha masaya yatırılan ek gösterge çalışmalarının yanı sıra kripto para düzenlemesi de konuşuldu.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ

Ek gösterye ilişkin düzenlemenın son hazırlıkları yapılırken Bakan Bilgin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapacağı sunumun ardından nihai karar için Memur-Sen'i i toplantıya çağırması bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen, emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.

KRİPTO PARA YASA TASARISINDA NELER VAR?

İkinci toplantıda ise bir süredir hazırlıkları süren kripto para düzenlemesi ele alındı. Bir önceki toplantıya ek olarak bu defa Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılımcılar arasında yer aldı.

Yasa haline gelmesi planlanan taslağın içeriğine göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleyebilecek. Bu konuda her türlü yaptırım ve düzenleme için kripto varlığın türüne göre Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ayrı ayrı yetkili olabilecek. Kripto varlık alım-satım platformu kurulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak gerekecek.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık platformları, ilgili yasa yürürlüğe girdikten sonra bir ay içinde Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet vermeyi ve faaliyetlerini sonlandıracak.

3600 ek göstergede sona gelindi: Artış 1450 TL'yi, ikramiyeler 43 bin lirayı bulacak Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3600 ek göstergesindeki düzenlemedeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son değerlendirmeleri yaptıklarını ifade ederek Mayıs sonuna işaret etmişti. Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanmasına sayılı günler kalan düzenlemenin detayları da belli oldu. ‘Yansıtma oranı’ artışıyla brüt aylıkta 1450 liralık fark beklenirken, 30 yıllık memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira yükselecek.

3600 ek gösterge ay sonu tamam, EYT masada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, milyonların beklediği EYT düzenlemesi için "Konu önümüzde. Dosyaları adım adım açarak sorunları çözüyoruz" dedi.