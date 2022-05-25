Türkiye Gazetesi

Kripto paralarda yaşanan sert düşüş yatırımcıları tedirgin etmiş durumda. Bitcoin 29 bin dolara kadar düştü. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, kripto pazarlarında büyük fırsatlar gördüğünü vurgulayarak Bitcoin’in adil fiyatının mevcut seviyesinden yüzde 28 daha yüksek olduğunu belirtti.

ALTERNATİF BİR YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ

Kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüş piyasaları alt üst etti. Düşüşlerle birlikte kripto para piyasası yaklaşık 1 milyon dolar değer kaybetti. Uzmanlardan çöküşün yaklaştığını belirtirken, ünlü yatırım bankası JPMorgan’dan dikkat çeken açıklama geldi. JPMorgan, satış dalgasına rağmen Bitcoin ve kripto pazarları için yukarı yönlü tahminde bulundu ve dijital varlıkları tercih edilen bir alternatif yatırım halinde sınıflandırdığını vurguladı.

38 BİN DOLAR ADİL FİYAT BİÇİLDİ

Banka ekonomistleri tarafından bugün yayımlanan notta, kripto paraların “Alternatif varlıklardan” biri olarak gayrimenkulü geride bıraktığı belirtildi. 38 bin doların Bitcoin için adil bir fiyat olduğu görüşünü savunan uzmanlar, “İleriye dönük olarak Bitcoin ve kripto pazarları için daha genel olarak yukarı yönlü tahminlerimizi koruyoruz” dedi.

Avrupa ‘Acil bir konu’ diyerek açıkladı: Kripto paralara yeni düzenleme geliyor Dünya genelinde artan yüksek enflasyon oranları ve Fed’in faiz artırım hamleleri kripto paralarda istikrarsızlığa neden oldu. Piyasalardaki istikrarsızlıktan dolayı düşüşe geçen kripto paralar adeta eriyor. Avrupa’dan ise şok bir çıkış geldi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, kripto varlıkların gözetim, denetiminin acil bir konu olduğunu ve Avrupa'nın kripto varlıklara ilişkin yeni kuralları bu yıl ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Kripto paralar çöktü! Bitcoin sert düşüşünü sürdürüyor: İşte düşteki 2 kritik etken Kripto para piyasası adeta çöküşün eşiğinde. Analistlerden peş peşe açıklamalar gelirken LUNA’da yaşanan son kriz kafalarda soru işareti oluşturdu. Yüzde 98 değer kaybeden LUNA 1 doların altına kadar düştü. Peki LUNA 1 dolar olacak mı? Lider kripto para birimi Bitcoin ise değer kaybına devam ediyor. Uzmanlar ise Bitcoin’deki düşüşü iki nedene bağladı. Bitcoin’deki düşüşün nedeni ne? Bitcoin neden düşüyor? LUNA’nın perde arkasında neler oldu? İşte kripto para piyasasıyla ilgili sıcak gelişmeler…

Kripto paralar bir trilyon dolar eridi Kripto paralar yedi haftadır kaybediyor. Bitcoin yüzde 40 eridi. Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının değeri 1,2 trilyon dolara indi.