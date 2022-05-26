Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının açtığı en büyük krizlerden biri olan enerji krizi piyasalarda yukarı yönlü hareketliliği tetiklerken, dolar kurunda yaşanan artışıla beraber, akaryakıt fiyatlarında ciddi baskılar oluşmaya devam ediyor. Öyle ki sektör kaynakları; LPG'ye bu geceden veya yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 36 kuruş zam geleceği yönünde görüş bildirdi. Zamlı tarifenin pompaya yansıyacağı öğrenilirken, benzin ve motorine de zam yolu göründüğü öğrenildi.

MOTORİN YENİ ZAMLA 23 TL'Yİ AŞACAK

Brent petrol ve doların yükselişi akaryakıt fiyatlarında artışı tetikledi. Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiye göre, motorin fiyatlarına tam 1 lira 20 kuruş zam gelecek. Zamlı tarifenin bu gece ya da en geç yarın geceden itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, yeni tarifenin pompaya da yansıması bekleniyor. Böylece son zamla beraber motorinin litre fiyatı 23 TL'nin üzerine çıkmış olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 22,85

Motorin: 22,07

LPG: 11,17



ANKARA

Benzin: 22,94

Motorin: 22,17

LPG: 11,23



İZMİR

Benzin: 22,96

Motorin: 22,18

LPG: 11,04

ABD'DE HAM PETROL STOKLARI AZALDI

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 532 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.

Benzin ve motorine yine zam göründü: ABD’de stok alarmı Brent petrolü uçurdu, dolar kritik seviyeyi aştı (Güncel akaryakıt fiyatları) Brent petrol yeniden yükselişe geçti. Geçen hafta 110 doların altına kadar gerileyen Brent petrol, ABD’nin stok verilerini açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı, Doların yükselmesi, Brent petrol fiyatını tetikleyerek, 114 dolar seviyesine yükseltti. 4 dolarlık artış akaryakıt fiyatlarına zam anlamına geliyor. Dolar kurundaki artışa da dikkat çeken sektör kaynakları, otogaza Perşembe gününden itibaren 36 kuruş zam yapılacağını bilgisini paylaştı. Benzin ve motorin zammı konusunda ise gözler pompada.

Otogaza zam geliyor! Perşembe gününden itibaren geçerli olacak: 25 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Fed’in faiz artırımları brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Brent petrol şuan 114 dolar seviyesinde işlem görürken sektör temsilcilerinden son dakika haberi geldi. Gelen bilgiye göre, otogaza perşembe gününden geçerli olmak üzere 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? 25 Mayıs 2022 benzin ve motorin fiyatları kaç TL? Motorinin litresi ne kadar?