Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Son dönemde konut ve kira fiyatlarındaki artış ülke meselesi oldu. Hükûmet, yükselen fiyatları kontrol altına almak için bazı adımlar atsa da bazı emlakçılar piyasayı speküle ediyor. Daha fazla komisyon almak için ev sahiplerine "Mevcut kiracını çıkar daha yükseğe kiraya veririz" baskısı yapan bazı emlakçılar, yeni kiracı bularak komisyon alıyor. Çıkan kiracılara da yeni ev bularak çifte kazanç elde ediyor.

Mahkemeler kiracı-ev sahibi davaları ile dolmuş durumda. Avukatlar da, son dönemde görülen kiracı ve ev sahibi anlaşmazlık davalarında, emlakçıların büyük rol oynadığını söylüyor. Sulh Hukuk Mahkemesinde bu tür davalara bakan bir avukat, gazetemize yaptığı açıklamada "Enteresan bir durum ile karşılaşıyoruz. Fiyatların yükselmesine ve ev sahibini ikna ederek, kiracıların evden çıkmasına sebep olan kişiler, emlakçılar. ‘Senin evin piyasası daha yüksek’ gibi vaatlerde bulunuyorlar. Ev sahibine baskı yapıp kiracının çıkmasına yol açıyorlar. Davalardaki ifadelerde de, ağırlıklı olarak emlakçıların direktifleriyle bu tür durumların yaşandığı görülüyor" diye konuştu.

İŞİNİ DOĞRU YAPAN ZARAR GÖRÜYOR

Beylikdüzü’nde emlakçılık yapan Semra Yıldız ise piyasanın çığırından çıktığını, denetim ve yaptırım gerektiğini belirterek "Benim ilanlarımı alıp kendi ilanları gibi gösteren emlakçılar var. Sonra müşterisi ile gelip benden komisyon istiyorlar. Bu işi hakkıyla yapanların da adı kötüye çıkıyor" dedi.

Bu arada sosyal medya ve internette şikâyet konusu olan bir durum ise 'gel gel ilanları' olarak tabir edilen ve müşteriyi ofise çekmek için konulan düşük fiyatlı evler... Kötü niyetli bazı emlakçılar piyasanın çok altına ilana çıkarak ev almak isteyenleri cezbediyor. Normal şartlarda 800 bin lira bedeli olan bir evi, 300 bin liraya ilana koyuyorlar. Siz, ilan için aradığınızda telefonda bilgi veremediklerini belirterek, ofislerine davet ediyorlar. Ofise girdiğinizde, bakmak için gittiğiniz evin tapu ve iskânı olmadığını, elektrik ve doğalgaz bağlatılamadığını söylüyor. Ardından size yüksek fiyatlı ev satmaya çalışıyorlar. Bu evleri göstermek için ‘hizmet bedeli’ isteyenler de var. Sitelerde yüzlerce bu tür ilanlar bulunuyor. Yetkililer, bu konuda da dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

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