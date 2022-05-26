Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Bor piyasasında liderliğini sürdüren Türkiye, bir yandan pazar payını artırırken bir yandan da yeni projeleriyle rakiplerini geride bırakıyor. Tonu 120 dolar olan bor cevherinin değeri, işlendikten sonra 2 milyon dolara yaklaşırken; Türkiye, bu değer zincirinin tamamını ülke içinde üretecek tesisleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin 4,5 milyar ton dünya bor rezervinin 3,3 milyar tonuna sahip olduğunu belirten Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer "Bor rezervinde ve üretim kapasitesinde lideriz. Pazar payında birinciyiz. İlk defa 2021’de bor pazarında yüzde 60 baremini geçtik. Sadece 2021’de 2,6 milyon ton ürün sattık, yaklaşık olarak 1 milyar 30 milyon dolar ciro yaptık" dedi.

ÇELİKLE 20 KİLO OLAN ÜRÜN, 7 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Temeli 2019 sonunda atılan Bandırma'daki bor karbür tesisinde deneme üretimlerine 2022’nin sonunda başlayacaklarını ifade eden Serkan Keleşer "Üreteceğimiz bor karbürümüzün tonu 40 bin dolar. Bu bor karbür tozunun da bir pazarı var, zırh yapıyorsunuz. Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, 20 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bundan yaptığınız zırhla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Tankta bu rakam 10 tondan 3 tona düşüyor. Hafif, hareket kabiliyeti var. Daha az enerji harcıyorsunuz, dayanımı da yüksek. Bor karbür tozunu Eti Maden’in Bandırma işletmelerinde, zırhı Ankara’da yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bor madeninden yara tedavisinde ve cilt bakımında kullanılacak krem üretildi Prof. Dr. Arzu İlçe, "Borun yara üzerine yapılmış az sayıda çalışması vardı, bu konuda ne yapabiliriz diye düşünerek kimyager ve biyolog arkadaşlarımızla tıp fakültesinden hocalarımızla bir araya gelerek bu projeyi gerçekleştirdik." dedi.