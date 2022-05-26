Türkiye Gazetesi

LPG fiyatlarına gelen zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi. Dün sektör kaynaklarının açıkladığı LPG’ye 36 kuruşluk zammın ardından bugün bir zam daha haberi geldi. Brent petrol 100-115 dolar arasında fiyat dalgalanmasını sürdürüyor. Ancak iç piyasada dolar kurunun son 6 ayın zirvesini görerek 16 TL’yi aşması akaryakıta zam olarak yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine 1 lira 43 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ABD PETROL STOKLARI FİYATLARI VURDU

Fiyatların yükselişinde ABD’nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla olması etkili olurken, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklenti ise stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

AVRUPA’DAN PETROL AMBARGOSU

AB ülke liderleri ise gelecek hafta toplanacak. Kritik toplantı öncesi gündeme gelen Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentisi ve beklentilerine yönelik açıklamalar da arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün yaptığı açıklamada, konseyin 30 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki toplantısına kadar petrol tedarikinin durdurulması konusunda bir anlaşmaya varılacağına emin olduğunu söyledi.

ÇİN’DE SALGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 tedbirleri fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay başta olmak üzere nüfusu yoğun, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki kısıtlamalar, ekonomi üzerinde etkili oluyor.

26 MAYIS 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Sektör kaynaklarından alınan zam haberinin ardından vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 26 Mayıs 2022 Perşembe günü benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL

Benzin: 22,85 TL'den ortalama 24,28 TL'ye yükselecek.

Motorin: 22,07 TL'den ortalama 23,45 TL'ye yükselecek.

LPG: 11,17 (Artış bugün uygulandı)

ANKARA

Benzin: 22,94 TL'den ortalama 24,37 TL'ye yükselecek.

Motorin: 22,17 TL'den ortalama 23,55 TL'ye yükselecek.

LPG: 11,23 (Artış bugün uygulandı)

İZMİR

Benzin: 22,96 TL'den ortalama 24,39 TL'ye yükselecek.

Motorin: 22,18 TL'den ortalama 23,56 TL'ye yükselecek.

LPG: 11,04 (Artış bugün uygulandı)

Sektör kaynakları açıkladı: Motorin ve benzine zam yolda Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber LPG'den sonra motorin ve benzine de zam sinyali göründü. Konuya ilişkin açıklama yapan sektör kaynakları, motorine bu gece ya da yarından itibaren zam geleceğini söyledi.

Benzin ve motorine yine zam göründü: ABD’de stok alarmı Brent petrolü uçurdu, dolar kritik seviyeyi aştı (Güncel akaryakıt fiyatları) Brent petrol yeniden yükselişe geçti. Geçen hafta 110 doların altına kadar gerileyen Brent petrol, ABD’nin stok verilerini açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı, Doların yükselmesi, Brent petrol fiyatını tetikleyerek, 114 dolar seviyesine yükseltti. 4 dolarlık artış akaryakıt fiyatlarına zam anlamına geliyor. Dolar kurundaki artışa da dikkat çeken sektör kaynakları, otogaza Perşembe gününden itibaren 36 kuruş zam yapılacağını bilgisini paylaştı. Benzin ve motorin zammı konusunda ise gözler pompada.

Benzinli araçlar elektrikli olacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt dışında yaygın olan "fosil yakıtlı araçların elektrikliye dönüşüm projesi” üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de bu işi yapma ehliyetine sahip sektör oyuncuları "Bunu gerçekleştirirsek cari açık düşecek, vatandaşların tüketimi azalacak, daha temiz çevreye kavuşacağız. Her gün onlarca telefon alıyoruz" diyor.