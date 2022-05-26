Türkiye Gazetesi

Fed’in düzenli olarak yaptığı ekonomik anketlerinin 2021 yılı verileri bugün yayımlandı. Bu anket diğer anketlerden çok farklı. Çünkü ankette kripto paralarla ilgili sorularda yöneltildi. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırttı.

ANKET SONUÇLARI YAYIMLANDI

Amerikalı tüketicilerin tercihlerini ortaya çıkaran anket çalışması, vatandaşların aslında kripto paraları birer para birimi olarak görmediğine işaret ediyor. Geride bırakılan son bir yıl içerisinde kripto para ile alışveriş veya para transferi yaptığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 3 oldu.

YÜZDE 12 OLARAK AÇIKLANDI

Yapılan ankette Amerika’da kripto paraları yatırım amaçlı tutanların oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Çıkan sonuçlarda bu kişilerin büyük bir kısmının yüksek gelir düzeyine sahip olduğunu gösteriyor. Bunların içinde yıllık geliri 100 bin dolar veya daha fazla olanların oranı yüzde 46 oldu.

TÜRKİYE’DE YATIRIM AMAÇLI KULLANILIYOR

Türkiye’ye baktığımız zaman ise dijital para birimleri arasında en yüksek bilinirliğe sahip olan kripto para Bitcoin oldu. Tüketicilerin %87'si Bitcoin'i duyduğunu ifade ederken, sadece %19.8'i daha önce Bitcoin alıp sattığını söylüyor. Daha önce alım-satım yapmışların %73'ünün ise elinde hala Bitcoin mevcut. Ek olarak Türkiye’de Bitcoin almış kişilerin %44.4’ünün ise yatırım amaçlı aldığını söylüyor.

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‘Yükselişler yakındır’ diyen ünlü analist Bitcoin için tarih verdi: 40 bin doları görebilir Fed’in faiz artırım kararları ve dünya genelinde artan enflasyon oranları kripto paralarda çöküşe neden oldu. Kripto para piyasasından 1 trilyon dolar silinmiş durumda. Yatırımcılar tedirgin halde gidişatı takip ederken ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, çarpıcı iddialarda bulundu. Lider kripto para birimi Bitcoin’in 2018’den bu yana belirli bir piyasa yapısını takip ettiğini belirten Cowen, beklenen yükselişlerin çok yakında başlayabileceğini söyledi.

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