Türkiye Gazetesi

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi yüzde 14 ‘te sabit tuttu. Faiz kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 970 liraya kadar düştü. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düştü mü? İşte piyasalardaki son durum…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Güne 974 liradan başlayan gram altın Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası düşüşe geçti. 970 liraya kadar düşen gram altın aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. Çeyrek altın ise 1600 liranın altına kadar geriledi. Ons altın ise 1880 sınırından düşerek 1840 liralara kadar geriledi.

DOLAR KURUNDA SON DURUM NE?

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler ay başından bu yana hızlıca yükselen dolar/TL kuruna çevrildi. Dün 16,50 seviyesine yaklaşarak 2022 zirvesine çıkan dolar/TL bu sabah 16,36 seviyelerinden güne başladı. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 16,42 TL’den seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL de 17,63 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve euro’da son durum: Hareketlilik başladı Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. Faiz yüzde 14’te sabit bırakılırken dolar kurunda hareketlilik başladı. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 16.37 civarında seyreden dolar/TL kuru 16.42 TL seviyesine, 17.60 TL civarında seyreden euro/TL kuru ise 17.63 seviyesine yükseldi. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolarda son durum ne?

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yüzde 14'te sabit tutuldu Son dakika: Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı. TCMB böylece son 5 toplantısında pas geçmiş oldu.

Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın faiz kararında: Ekonomistler kritik karar öncesi tek bir tahminde buluştu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün kritik faiz kararını saat 14:00’te açıklayacak. Kritik faiz kararı önce ekonomistler katıldıkları anketlere göre faizin yüzde 14’te sabit tutulması bekleniyor.