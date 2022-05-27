Türkiye Gazetesi

FED tutanakları ve TCMB'nin faiz kararı, dolardaki hareketlerde etkili oldu. Çarşamba akşamı açıklanan FED tutanaklarına göre; gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ve bilanço küçültülmesine yönelik plan desteklendi. Tutanaklarda ayrıca, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe döndürülmesine odaklanılmasının gerektiği vurgulandı. Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, dün, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu açıklamasında "TCMB'nin tüm politika araçlarında, kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır" denildi.

Analistler, teminat ve likidite adımları hakkında "Döviz mevduattan dönüşümde yeni bir ödül sistemi gelebilir. Farklı bir sıkılaşma adımı da atılabilir. Bunlar, toplam kredi büyümesini yavaşlatabilir, enflasyonu düşürmeye de bir miktar katkısı olabilir" görüşünü dile getirdi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve euro’da son durum: Hareketlilik başladı Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. Faiz yüzde 14’te sabit bırakılırken dolar kurunda hareketlilik başladı. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 16.37 civarında seyreden dolar/TL kuru 16.42 TL seviyesine, 17.60 TL civarında seyreden euro/TL kuru ise 17.63 seviyesine yükseldi. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolarda son durum ne?