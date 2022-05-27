Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | SAKARYA

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Japon dünya devi Daikin ileri teknoloji üretiminde rotayı Türkiye’ye çevirdi. Pandemi döneminde büyümesini katlayan Türkiye’nin gösterdiği başarıdan etkilenen firma, Belçika ve Çekya’daki VRV üretimini Sakarya Hendek’teki tesislerine kaydırdı. 13 milyon avro yatırımla hayata geçirilen tesiste yıllık 54 bin VRV dış ünitesi üretilecek ve 200 kişi istihdam edilecek. Buradaki ürünlerin yüzde 70-80'ini ihraç edecek olan Daikin Türkiye ihracatını da 100 milyon avro artırmış olacak. 2025 yılında Daikin Türkiye'nin ihracat hedefi ise 500 milyon avro.

TÜRKİYE’Yİ MERKEZE ALDI

Tesisin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi, Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder ve Daikin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakanı Varank, VRV Üretim Tesisindeki üretim teknolojisinin Japonya'dan sonra ilk defa sadece Türkiye'de kullanıldığının altını çizerek "Daikin Türkiye, Daikin Belçika'dan sonra bu alanda üretim yapan Avrupa'nın ikinci büyük VRV üreticisi unvanını yakalamış olacak. Üretim ve ihracat anlamında da muazzam bir performanstan bahsediyoruz. Şirket geçen yıl gerçekleştirdiği 250-260 milyon avroluk ihracatla Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısından birisi konumunda. Yeni ve yüksek teknolojili ürünler geliştirmek üzere şirket bünyesinde Bakanlık desteğiyle kurulan bir AR-GE merkezi olduğunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum" dedi.

Varank, Daikin’in Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin yönetim merkezi olarak da Türkiye'yi seçtiğine dikkat çekerek “Türkiye cazip teşvikleriyle de yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı. Lojistik anlamda gerçekten çok avantajlı konumdayız. Şundan emin olabilirsiniz; ülkemizde yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Bu vesileyle küresel şirketleri, üretim ve AR-GE yatırımları yapmak üzere tekrar Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim, hep birlikte kazanalım" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi de dünya iklimlendirme pazarındaki son gelişmelerden bahsederek, şunları kaydetti: Türkiye yaklaşık 84 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Ayrıca dünyanın önde gelen tüketim pazarlarından biri, AB ülkeleri, Orta Doğu ile Daikin Türkiye'ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC ülkelerine ihracat yapan kritik bir üs konumundadır. Burada ürettiğimiz ileri teknoloji ürünleri yurt dışına ihraç edeceğiz. Yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek.

ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALIYOR

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder ise Daikin'in, VRV sistemlerinin dünyaya Daikin’in kazandırıldığını belirterek "Sakarya Hendek'te üretmeye başladığımız VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip ürünler arasında yer alıyor. Düşük enerji tüketimleri ve düşük karbon salınımları sayesinde çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bu sistemlerin, Hendek üretim tesislerimizde üretilme kararı hem Daikin Türkiye Üretim Tesisine hem de ülkemize duyulan uzun vadeli güvenin çok önemli bir göstergesidir" diye konuştu. Önder, yeni yatırımla birlikte tesisin elektrik enerjisinin tamamının güneşten karşılanacağını bildirdi.

KLİMA FİYATLARI YÜZDE 70 ARTTI

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder pandemi döneminde kapanmalar ve tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar ile ham madde fiyatlarının arttığını belirterek “Dolar kurundaki artış ve enflasyonist ortamla klima fiyatları yüzde 70 arttı. Tüketici ne alırsam kardır gözüyle bakıyor. Talep var ama tedarik zincirinde yaşanan kırılma sebebiyle ürün yok” dedi.

Daikin, Türkiye'ye 150 milyon dolarlık yatırım yapacak Tedarik zincirinde yaşanan kırılma ile Türkiye üretim üssü oluyor. Artan talebe bağlı olarak kapasite yatırımı yapan Japon Daikin, 2025 yılına kadar 150 milyon dolarlık yatırım daha yapacak.