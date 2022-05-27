Türkiye Gazetesi

'Yarın İçin Bugünden' mottosuyla buluşturduğu ekolojik ve teknolojik ürünlerin yer aldığı 'Tomorrow koleksiyonu ile birlikte global platformlarda satışa sunulan giyilebilir NFT parçalar tanıtıldı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Bilişim Vadisi'nde Kiğılı dışında bir yazılım şirketi kurduklarını, burada çok farklı yeniliklere, yazılımlara imza attıklarını söyledi. Suerdem "Kiğılı, babadan kalma bir markaydı fakat biz geleceği nasıl gideceğiz? Hep beraber bu işi nasıl yapacağız? diye ekip hâlinde bu projeyi 4 yıl önce başlatmıştık" ifadesini kullandı. Geleceğin herkes için çok önemli olduğunu, yenilikleri paylaşmak için burada olduklarını belirten Suerdem, şunları söyledi: Kiğılı, Holografik NFT koleksiyonlarıyla dünyada bir ilk olarak defile düzenlendi. Perakende ve moda dünyasının isteklerine odaklı yazılımlar yaparak yeni projeler geliştiriyoruz. İnanın dünyada kimsenin çözmediği veya farklılığını oluşturmadığı yeni farklılıklar getiriyoruz. Bunu tüketicilerimizle paylaşacağız.

METAVERSE'TE DE

Kiğılı CMO’su İlkay Keleş ise Tomorrow koleksiyonunda daha sürdürülebilir, daha teknolojik, daha ekolojik ve daha yenilikçi bir vizyonu benimsediklerini ifade etti ve "Koleksiyonumuz üç kategoriden oluşuyor. Ekolojik ve sürdürebilir ürünlerimiz Ecoline, inovatif ürünlerimiz Tecnoline ve Metaverse evrenlerinde giyilebilen koleksiyonumuzu Metaline olarak adlandırdık” dedi. Defileye iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Bella Hadid, Instagram'dan duyurdu: NFT dünyasına adım attı Ünlü model Bella Hadid NFT dünyasına adım attı. Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan model, yeni koleksiyonunu resmen duyurdu.