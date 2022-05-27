Türkiye Gazetesi

Dün kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. TCMB'den sonra kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye için enflasyon beklentilerini yükselttiğini açıkladı.

Mart ayında yüzde 35 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 52,1’e yükselten Moddy’s, 2023 sonu tahminini yüzde 30 olarak sabit bıraktı.

DOLAR KURUNDA SON DURUM NE?

Peş peşe gelen açıklamaların ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar merak edilmeye başlandı.

Faiz kararı öncesi 16,40'ın altına gerileyen dolar kuru, haftanın son işlem gününde güne 16,36 dan başladı. Euro ise, 17,59'dan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Öte yandan piyasalardaki hareketlilik altını da tetikledi. Gram altın 974 TL seviyesinde duraklarken, çeyrek altın ise 1597 lira TL seviyesinde işlem görüyor.

Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesiyle 2 bin dolar seviyesine çıkan ancak ardından hızla düşen ons altın fiyatları, uluslararası piyasada 1850 dolar seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.

Dolar, FED gerilimiyle tırmandı Dolar, hararetli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. 16 TL'nin üzerine yerleşen kur, dünkü işlemlerde 16,45'in üzerini test etti.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve euro’da son durum: Hareketlilik başladı Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. Faiz yüzde 14’te sabit bırakılırken dolar kurunda hareketlilik başladı. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 16.37 civarında seyreden dolar/TL kuru 16.42 TL seviyesine, 17.60 TL civarında seyreden euro/TL kuru ise 17.63 seviyesine yükseldi. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolarda son durum ne?

Twitter'a 150 milyon dolarlık ceza: Kullanıcıların telefon numaralarını paylaştı ABD'deki düzenleyici kurumlar, sosyal medya Twitter'ın kullanıcılardan güvenlik adına topladığı iletişim bilgilerini reklamverenlere verdiğini açıkladı. Adalet bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, Twitter ile yaptıkları anlaşmayı duyurdu. Buna göre, sosyal medya şirketi 150 milyon dolar ceza ödeyecek ve kullanıcı verilerinin güvenliği için yeni önlemler alacak.