Türkiye Gazetesi

Faiz kararını açıklayan Merkez Bankası faizi 14'te sabit tuttuğunu duyurmuştu. Hemen ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye için enflasyon beklentilerini yükselttiğini açıkladı. Gelişmelerin ardından dün altın fiyatları düşüşe geçerken altın ne kadar oldu merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Faiz kararının ardından tepki hareketliliği gösteren altın haftanın son işlem gününde de yükseliş trendine devam etti.

Ons altın fiyatları uluslararası piyasada 1850 dolar seviyesinin hemen üzerinde yer alırken, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket eden gram altın ise 974 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1597 lira, yarım altın 3195 lira ve Cumhuriyet altını 6370 liradan işlem görüyor.

ALTIN VE DOLAR DİRENÇ SEVİYESİNİ TEST EDİYOR

Gram altındaki kritik direnç seviyesine işeret eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Hem dolar hem gram altın bıçak sırtı olan direnç seviyelerini test etmeye devam ediyor’’ dedi.

Memiş sosyal medya hesabında ''Dolar destek seviyeleri 16,18-15,88. Bakalım hangisinden dönecek. Ons altın 1.840, gümüş 21,72’den yukarı döndü. Görünüm pozitif'' mesajını paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN GÜMÜŞ YORUMU: YÜKSELİŞE GEÇECEK

İslam Memiş altın ve gümüş tahmini ile yatırımcıyı şaşırttı:

''Emtia fiyatlarının tamamında bu yaşandı. Yine jeopolitik risklerin patlaması, öngöremediğimiz risklerin yaşanması emtia fiyatlarının öyle bir yükselmesine neden olur ki alım fırsatı bile vermez. Altın ve gümüş hiç kimsenin ummadığı bir anda çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. İmkanı olan gümüş performansın başta olmak üzere geri çekilen emtia fiyatlarını değerlendirsin. Gümüş fiyatında 10 dolar ons altında 200 300 dolar agresif yükseliş göreceğiz. Bunlar sürpriz olmayacak''

Ünlü ekonomist dolar/TL kuru hakkında ''16.40 TL seviyesinde tutunursa 16.60 TL seviyesine çıkabilir. Kapanışlar önemli. 16.40 TL üzerinde kapanırsa 16.60 TL seviyesini telaffuz edebiliriz. 16.40 TL üzerinde kapanış yapıp yapmayacağı konusunda endişelerim var. Yapmayabilir de, çünkü kar satışı, ara açıklamalar veya hafta sonu müdahale gelebilir. Hazırlıklı olunmalı'' uyarılarında bulundu.

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