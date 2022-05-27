Türkiye Gazetesi

Türkiye'de tarıma ve çiftçiye verilen destek tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 15 Nisan'da yapılan çiftçiye tarım desteği kapsamında 3 milyar 582 milyon liralık ödeme hesaplara yatırılmıştı. Üzerinden çok geçmeden Tarım Bakanlığı bir destek ödemesinin daha yapılacağını duyurdu. Bakanlık bu kez 1 milyar liralık tarımsal detsek ödemesi yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

HEM HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE HEM DE BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE

Bakan Kirişci, ıslah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 830,7 milyon lira, besilik erkek sığır için 111,5 milyon lira, sürü yöneticisi için 63,1 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler için 5,2 milyon lira, tiftik keçisine ilave olarak 1,8 milyon lira, et piyasası düzenlemesi için 1,6 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 30,4 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besilik erkek sığır desteği ödemeleri, 2 dilim halinde TC kimlik numarasının (TCKN) son hanesi 0,2 olanlar, vergi kimlik numarasının (VKN) son hanesi 0,1,2,3,5,7,9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, TCKN son hanesi 4,6,8 olanlar ve VKN son hanesi 4,6,8 olanlara 3 Haziran'da 18.00'den sonra yapılacak.

Diğer destek ödemelerinin hepsi bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

Son dakika: Bakan Kirişçi açıkladı! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına bugün yatırılacak 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına geçecek.

Çiftçiye elektrik müjdesi: Tarımsal sulamada TRT payı kaldırılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasına ilişkin hazırlık yapıldığını ve hazırlığın Meclis'e sunulduğunu açıkladı.