Türkiye Gazetesi

AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptıkları görüşmeler sonrası Bigadiç’e Lityum Üretim Tesisi açılacağı müjdesini verdi. Türkiye’nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olduğunu hatırlatan Milletvekili Uygur, rezervlerin büyük bir kısmının Bigadiç’te bulunduğunu söyledi.

“YENİ BİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLDİ”

“Ülkemizde bulunan bor yatakları belli oranlarda lityum da içeriyor” diyen Uygur, “Bu lityum, geleneksel yöntemlerle işlenmesi ekonomik olmadığından maalesef önceki dönemlerde değerlendirilememiş. Ancak ETİ Maden, beş yıldır yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmasıyla bor üretimi ve özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi.

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLERDE KULLANILACAK

Bu yeni teknolojiyle bor üretimi sırasında atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi gerçekleştirildi. Lityum, elektrikli otomobiller, akıllı telefonlar, tabletler, diz üstü bilgisayarlar gibi tüm mobil cihazların bataryalarında kullanılan bir element. Ülkemizde yerli lityum üretiminin artması yüksek teknoloji gerektiren ürünlerdeki yerlilik oranının da artmasını sağlayacak

KURULACAK TESİS İSTİHDAM DA SAĞLAYACAK

Şimdi Lityum Üretim Tesislerinden biri de Bigadiç’e kurulacak. Şu an proje aşamasında olan Bigadiç Lityum Üretim Tesisinin açılması ile hem ülkemizin ihtiyacı olan lityumun üretimine katkı sağlanacak hem de bu tesiste çalışanlara istihdam sağlanmış olacak Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizler Cumhurbaşkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Yerli ve Milli Üretimi artırmak ve milletimizin de desteğiyle hem Balıkesir’imize hem de ülkemize hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

Bor madeninden yara tedavisinde ve cilt bakımında kullanılacak krem üretildi Prof. Dr. Arzu İlçe, "Borun yara üzerine yapılmış az sayıda çalışması vardı, bu konuda ne yapabiliriz diye düşünerek kimyager ve biyolog arkadaşlarımızla tıp fakültesinden hocalarımızla bir araya gelerek bu projeyi gerçekleştirdik." dedi.