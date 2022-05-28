Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye yeme-içme sektörünün önde gelen firmalarından Tavuk Dünyası, 10. yılında yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 120 milyon lira yatırımla Türkiye genelindeki restoran sayısını 300’e çıkarmayı hedefleyen şirket, Avrupa’daki ilk restoranını İspanya’da açmaya hazırlanıyor. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, pandemi döneminde 54 yeni restoran açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek “4 bin kişiye yaklaşan insan kaynağımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021’i pandeminin etkilerini doğru yöneterek tamamlamıştık. 2022 ilk çeyrekte de ara vermeden yeni 10 restoranımızın açılışını gerçekleştirdik. Kuruluşumuzun 10. yılını yeni yatırımlarla taçlandıracağız. Şu an 52 ilde 264 restoranla faaliyet gösteriyoruz. Yılın tamamında 40 yeni restoran ile 300 restorana ulaşacağız. 120 milyon lira yatırımla 600 kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

YURT DIŞINDAN TALEP ALIYORUZ

Hedefledikleri stratejik pazarlarda en çok tercih edilen yeme-içme markalarından biri olmayı hedeflediklerini ifade eden Mumcu, şunları söyledi: Türkiye’de doğup global bir marka olmak, istiyoruz. Gagawa markası ile 23 ülkede hizmet veriyoruz. Birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz. Avrupa’da, başta İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de yakından inceliyor ve değerlendiriyoruz. Sene sonuna kadar İspanya ile Avrupa’daki ilk restoranımızı açmayı planlıyoruz. Yeni pazarlarda önce müşterinin beklenti ve taleplerini kavramamızı sağlayacak sayıda restoran açılışı gerçekleştirip pazarı anlamaya odaklanıyor, ürünümüzü en kaliteli şekilde misafirlerimizle buluşturacak altyapının kurulmasını sağlıyoruz.

TABAKLARI DÜNYANIN ETRAFINDA 1,5 TUR ATTI

Tavuk Dünyası CEO’su Mumcu “İlk misafirimizle buluştuğumuz Mart 2012’den Mart 2022 sonuna kadar 120 milyondan fazla sayıda misafirimizi ağırladık. 49 cm’lik kocaman tabaklarımızdan basit bir hesap yaparsak, tabaklarımızı uç uca eklediğimizde 60 milyon metre, 60 bin kilometre yapar. Bu da dünyanın çevresini tabaklarımızı uç uca ekleyerek 1 buçuk defa dolaşmak anlamına gelir. 2022 yılı sonu hedefimiz ise 2 milyar TL’yi aşan ciroya ulaşarak, 25 milyondan fazla misafirimizi restoranlarımızda ağırlamak” dedi.

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