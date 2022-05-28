Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar tarafından hem de düğünlerin yaklaşmasıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren altın fiyatlarında en büyük kayıp gram altında yaşanda. Hafta içi 980 TL’lere kadar çıkan gram altın fiyatı 965 liraya kadar geriledi. Peki 28 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durum ne? Bugün altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Hafta içi yükselişe geçen altın fiyatları hafta sonunda düşüşe geçti. Özellikle 980 TL’lere kadar çıkan gram altın fiyatı hafta sonunda düşüşe geçti. Çeyrek altın fiyatı ise yükselişini sürdürüyor. Peki güncel ve anlık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü güncel altın fiyatları;

28 MAYIS 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.470,00

SATIŞ: 6.567,00

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 879,36

SATIŞ: 912,30

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 3.153,00

SATIŞ: 3.201,00

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.295,00

SATIŞ: 6.378,00

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.412,00

SATIŞ: 6.544,00

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.577,00

SATIŞ: 1.600,00

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 964,81

SATIŞ: 965,94

İslam Memiş'ten dikkat çeken altın ve gümüş yorumu! Altın fiyatlarından son durum... Merkez Bankası dün faizi 14'te sabit tuttuğunu açıklamış, MB'nin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye için enflasyon beklentilerini yükselttiğini duyurmuştu. Peş peşe gelen açıklamaların ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken 27 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Piyasaları değerlendiren ünlü ekonomist İslam Memiş altında direnç seviyenin kırıldığına dikkat çekerken, asıl tırmanışın gümüş de yaşanacağını söyleyerek yatırımcıları uyardı.

27 Mayıs dolar ve altın fiyatlarında son durum ne? Dün faiz kararını açıklayan Merkez Bankası'nın ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Merkez Bankası faizi 14'te sabit tutarken, akşam saatlerinde Türkiye verilerini açıklayan Moddy’s de 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 52,1’e yükseltti. 2023 sonu tahminini ise yüzde 30 olarak sabit bıraktı. Gelişmelerin ardından piyasalar yükselişe geçerken, 27 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu merak ediliyor...

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın kritik seviyeye geriledi Merkez Bankası’nın merakla beklenen faiz kararı açıklandı. TCMB faizleri değiştirmeme kararı alarak faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Altın yatırımcıları ise faiz kararı sonrası güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar oldu? İşte piyasaların faize ilk tepkisi…