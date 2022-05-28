Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş ve dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmesine neden oluyor. Dün benzin ve motorine gelen zammın ardından bir kez daha zam yapıldı. . Böylece litresi 70 kuruş artan benzin 25 lirayı, litresi 97 kuruş artan motorin ise 24 lirayı aştı. Peki benzin ve motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında zam var mı? 28 Mayıs 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? 1 litre benzin kaç TL?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 70 kuruş, motorinin litre fiyatına 97 kuruş zam geldi. Dün de benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Böylece iki günde iki kere zam yapıldı.

GELEN ZAMMIN ARDINDAN BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13'e çıktı.

İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45'ya yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57'ye çıktı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 28 MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 24,99 TL'den işlem görüyor.

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,40 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 24,99 TL'den işlem görüyor.

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,38 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 28 MAYIS 2022

Ankara benzin fiyatları: 25,07 TL

Ankara motorin fiyatları: 24,48 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 28 MAYIS 2022

İzmir benzin fiyatı: 25,09 TL

İzmir motorin fiyatı: 24,49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıta zam üstüne zam: Benzin ve motorin 25 lira seviyelerine çıkacak (27 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları) Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle petrol fiyatlarında süren dalgalanma, son günlerde yerini yükselişe bıraktı. Dün 117 dolara kadar yükselen petrol, son 2 ayın en pahalı seviyesine gelirken, bununla birlikte akaryakıta yeni bir zam daha kapıda. Bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte benzin 25 lirayı aşacak, motorin ise 25'leri zorlayacak.

Benzin ve motorine büyük zam geliyor! Litresi 24 lirayı aşacak (26 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları) Son dakika: Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıta zam geliyor. Brent petrol 100-115 dolar arasında dalgalanma yaşarken iç piyasada Dolar/TL’nin yükselmesi akaryakıt fiyatlarını vurdu. Benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki akaryakıta zam geliyor mu? Benzin ve motorine zam geldi mi?

Benzin ve motorine yine zam göründü: ABD’de stok alarmı Brent petrolü uçurdu, dolar kritik seviyeyi aştı (Güncel akaryakıt fiyatları) Brent petrol yeniden yükselişe geçti. Geçen hafta 110 doların altına kadar gerileyen Brent petrol, ABD’nin stok verilerini açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı, Doların yükselmesi, Brent petrol fiyatını tetikleyerek, 114 dolar seviyesine yükseltti. 4 dolarlık artış akaryakıt fiyatlarına zam anlamına geliyor. Dolar kurundaki artışa da dikkat çeken sektör kaynakları, otogaza Perşembe gününden itibaren 36 kuruş zam yapılacağını bilgisini paylaştı. Benzin ve motorin zammı konusunda ise gözler pompada.