Türkiye Gazetesi

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalarının yukarı yönlü bir grafik çizmeye devam ettiği bu günlerde, kendi rekorunu tazeleyen kurun gidişatı merak ediliyor. Dolarda düşüş bandının yakalanıp yakalanamayacağı üzerine tartışmalar sürerken, uzmanlardan flaş bir tahmin geldi. Dünya Gazetesi'nde yer alan son dolar analizine göre; kur düşüşe geçecek ve dolar 13 TL'yi görecek. Uzmanlar söz konusu düşüşün önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini belirtti.

Uzmanlar, ''Özellikle 15.07 TL seviyesinin altına gelinmesi paritede 13.27 TL seviyesine kadar bir geri çekilme hareketini beraberinde getirebilir." ifadesini kullandı.

"DOLAR KURUNDA 15 LİRA DİRENÇ"

Dünya Gazetesi için doların gidişatını değerlendiren uzmanların dolar tahmininde 15 liraların direnç olduğu belirtilerek, ''Önümüzdeki hafta bu trendin destek noktası 15.07 TL seviyesine denk geliyor. Bunun yanında daha önce direnç seviyesi olarak çalışan 15.73 TL seviyesinin de artık destek noktası olarak çalışması dikkat çekici. Yani paritede aşağı yönlü bir rahatlamadan bahsedilebilmesi için öncelikle bu seviyelerin altına gelinmesi şart'' denildi.

Kurda 15 lira seviyesin aşağı yönlü kırılması durumunda yaşanacaklarında yer aldığı analizde, ''Özellikle 15.07 TL seviyesinin altına gelinmesi paritede 13.27 TL seviyesine kadar bir geri çekilme hareketini beraberinde getirebilir. Burası aslında 06 Eylül 2021 tarihinde başlayan ana trendin de destek noktası konumunda.

''DOLAR KURU 13 TL OLACAK''

Bunun yanında olumsuz senaryoda 15.73 TL seviyesinin üzerinde kalınması ilk aşamada 17.07 TL seviyelerine kadar bir yükseliş riskini beraberinde getirebilir'' ifadelerine yer verildi.Uğur Korcan tarafından yapılan analizde hükümetin turizm gelirlerine bel bağladığına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: Dışarıda artan emtia fiyatları, şahinleşen ABD Merkez Bankası (Fed), devam eden Rusya- Ukrayna savaşının yanında içeride negatif reel faiz ortamında enflasyonun düşeceğine olan inancın zayıflığı dövize talebi canlı tutuyor. Peki kurlarda tansiyon nasıl düşecek? Enflasyonun düşeceğine inananların sayısını ‘çoğunluk’ yapacak somut adımları içeren bir beklenti yönetiminin yapılması gerektiği görüşü hakim. Bu içeride yapılması gerekenler listesinin ilk sırasındaki madde. Ayrıca müdahale etme gücümüzün olmadığı küresel emtia fiyatlarındaki artışın da durması gerekiyor. En önemli iki madde için kısa vadede bir çözüm üretilmesi zor. Dolayısıyla kurlar üzerindeki baskının bir süre daha devam edeceği düşünülüyor. Öyle ki kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s mart ayında yüzde 35 olarak tahmin ettiği 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 52.1’e yükseltirken Merkez Bankası Beklenti Anketi’nden bu rakam yüzde 57.92’ye çıktı. Geldiğimiz noktada tek umut kaynağı, yaklaşan yaz aylarında artması beklenen turizm gelirleri…"

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